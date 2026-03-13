60세 이상 어르신 누구나 현장 접수 가능 신체 건강은 물론 사회적 고립감도 해소

서울 노원구가 어르신의 신체 건강 증진을 위해 ‘노원 시니어 건강걷기 다시 왔나봄’을 시작한다고 13일 밝혔다.

구는 전문 걷기 지도사가 지도해 주는 자세 교정 위주의 ‘바르게 걷기’ 프로그램과 공원·산책로에서 걷는 ‘노원 힐링 걷기’를 올해부터 ‘노원 시니어 건강 걷기’로 통합해 운영한다. 유사한 사업을 합쳐 전문성을 높이고 맞춤형 프로그램을 제공하기 위해서라고 구는 설명했다.

걷기 현장에는 어르신 일자리 사업을 통해 구성된 64명의 ‘어르신 건강 리더’가 배치돼 참여자의 건강 상태를 체크하며 안전한 걷기를 돕는다. 프로그램은 유산소 걷기·근력강화운동·치매예방운동(박수체조·어르신 레크리에이션(숟가락 난타 또는 담소) 등의 다양한 신체 활동으로 구성된다.

매주 1~2회, 오전 9시 30분부터 11시까지 90분간 진행된다. 노원구에 사는 만 60세 이상 어르신이라면 사전 예약 없이 현장 집결지에서 신청 후 참여할 수 있다.

오승록 노원구청장은 “단순 운동을 넘어 이웃과 소통하며 건강을 챙기는 지역 커뮤니티의 장이 될 수 있도록 사업 운영에 만전을 기하겠다”고 말했다.