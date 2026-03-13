창간 80주년 경향신문

이란, 이라크 영해 유조선 2척 공격···걸프바다 전역으로 공격 확대

경향신문

본문 요약

이란이 11일 이라크 영해에 정박 중인 해외 유조선 2척을 공격했다.

그동안 주로 호르무즈 해협을 지나는 외국 상선을 집중적으로 공격해온 이란이 페르시아만 해상 전역을 겨냥하며 미국과 이스라엘을 압박하고 있다.

CNN 방송 등에 따르면 이라크 항만 당국은 이날 미국 이라크 바스라 항구에서 발생한 미확인 공격으로 유조선 2척에서 화재가 발생했다며 승무원 25명을 구조했다고 밝혔다.

입력 2026.03.13 13:28

  • 이영경 기자

입력 2026.03.13 13:28

  • 이영경 기자

11일(현지시간) 이란 호르무즈 해협에서 이란군의 미사일 공격을 받은 태국 국적 화물선 ‘마유리 나리(Mayuree Naree)’호가 화염에 휩싸여 있다. 태국 해군 제공·EPA연합뉴스

11일(현지시간) 이란 호르무즈 해협에서 이란군의 미사일 공격을 받은 태국 국적 화물선 ‘마유리 나리(Mayuree Naree)’호가 화염에 휩싸여 있다. 태국 해군 제공·EPA연합뉴스

이란이 11일(현지시간) 이라크 영해에 정박 중인 해외 유조선 2척을 공격했다.

그동안 주로 호르무즈 해협을 지나는 외국 상선을 집중적으로 공격해온 이란이 페르시아만 해상 전역을 겨냥하며 미국과 이스라엘을 압박하고 있다.

CNN 방송 등에 따르면 이라크 항만 당국은 이날 미국 이라크 바스라 항구에서 발생한 미확인 공격으로 유조선 2척에서 화재가 발생했다며 승무원 25명을 구조했다고 밝혔다.

쿠웨이트와 인접한 바스라 항구는 페르시아만의 가장 깊숙한 곳으로 최근 이란의 공격으로 위험해진 호르무즈 해협과는 800㎞가량 떨어져 있다.

로이터통신은 이라크 안보 당국 초기 조사 결과를 인용해 이란 폭발물을 탑재한 보트가 유조선들을 공격했다고 보도했다. 이번 공격으로 유조선 외국인 승조원 1명이 사망했다고 전했다.

이라크 항만 당국은 바스라 항구의 원유 항만 운영이 중단됐으며, 유조선 파손 현장에서 구조팀이 수색 작업을 진행 중이라고 밝혔다.

전쟁 13일째를 맞은 이란은 개전 초반 주변국 미군 주요 시설들을 대상으로 공습을 퍼부었으나 이제는 해상 운송 경로를 차단해 글로벌 물류 전반에 타격을 가하기 위해 선박, 항만 시설 공격을 확대하고 있다.

이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 이날 호르무즈 해협 일대에서 혁명수비대 해군의 경고를 무시한 채 운항했다며 이스라엘, 태국, 일본 선적 등 외국 선박 4척을 공격했다고 밝힌 바 있다.

이란군을 통합지휘하는 중앙군사본부 카탐 알안비야는 이날 국영 TV를 통해 성명을 내고 “미국과 이스라엘, 그들의 동맹국들에 소속됐거나 이들 나라의 석유 화물을 실은 어떠한 선박도 정당한 표적으로 간주될 것”이라고 밝혔다.

CNN 방송은 이날 오만 살랄라 항구의 대형 연료 저장 탱크가 이란제 샤헤드 드론으로 보이는 물체의 공격을 받아 화재가 발생했다고 말했다.

아울러 이날 이라크 최대 유전인 남부의 마눈 유전도 드론 공격을 받았다.

모즈타바 첫 메시지 “호르무즈 봉쇄·걸프국 공격 계속…복수 피하지 않아”

이란의 새 최고지도자로 선출된 아야톨라 모즈타바 하메네이가 12일(현지시간) 호르무즈 해협 봉쇄와 걸프국에 대한 공격을 계속하겠다는 첫 메시지를 내놨다. 모즈타바는 이날 이란 국영TV를 통해 발표한 성명에서 이같이 밝히며 미국·이스라엘에 대한 초강경 대응을 선언했다. 모즈타바가 지난 9일 새 이란 최고지도자로 선출된 후 공식 성명을 내놓은 것은 이번이...

https://www.khan.co.kr/article/202603122227001

