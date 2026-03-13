전재수 “부산시장 공모 완료…해양수도 부산 완성”

전재수 더불어민주당 의원이 13일 6·3 지방선거 부산시장 후보 등록을 신청했다.

전 의원은 이날 페이스북에 “부산시장 후보자 공모 절차를 완료했다”며 “속전속결의 실행력으로 거침없이 나아가겠다”고 밝혔다.

전 의원은 “해양수산부 부산 이전으로 시작된 해양수도 부산을 향해 부산시민들과 어깨걸고 거침없이 나아가겠다”며 “해양수도 부산을 완성해서 한반도 남단에 강력한 성장거점을 만들겠다”고 적었다.

전 의원은 “속전속결의 실행력으로 압도적인 실적과 성과를 반드시 만들어내겠다”며 “저의 모든 것을 다 쏟아붓겠다”고 밝혔다.

민주당 공천관리위원회는 부산시장 후보자 면접을 오는 16일 실시할 예정이다. 조승래 사무총장은 이날 여의도 당사에서 열린 브리핑에서 “(부산지역에 대한) 전략공천은 검토하고 있지 않다”며 “통상적인 공천 절차대로 진행하겠다”고 밝혔다.

전 의원이 부산시장 출마를 위해 의원직을 사퇴하면 전 의원의 지역구인 부산 북구갑엔 보궐선거가 실시될 예정이다. 전 의원은 지난해 12월 통일교 관계자로부터 불법적인 금품을 수수했다는 의혹을 받고 해양수산부 장관직을 사퇴했다.