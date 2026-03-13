창간 80주년 경향신문

전재수 “부산시장 공모 완료…해양수도 부산 완성”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

전재수 더불어민주당 의원이 13일 6·3 지방선거 부산시장 후보 등록을 신청했다.

전 의원은 이날 페이스북에 "부산시장 후보자 공모 절차를 완료했다"며 "속전속결의 실행력으로 거침없이 나아가겠다"고 밝혔다.

전 의원은 "해양수산부 부산 이전으로 시작된 해양수도 부산을 향해 부산시민들과 어깨걸고 거침없이 나아가겠다"며 "해양수도 부산을 완성해서 한반도 남단에 강력한 성장거점을 만들겠다"고 적었다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

전재수 “부산시장 공모 완료…해양수도 부산 완성”

입력 2026.03.13 14:00

  • 김한솔 기자

  • 기사를 재생 중이에요

전재수 더불어민주당 의원. 연합뉴스

전재수 더불어민주당 의원. 연합뉴스

전재수 더불어민주당 의원이 13일 6·3 지방선거 부산시장 후보 등록을 신청했다.

전 의원은 이날 페이스북에 “부산시장 후보자 공모 절차를 완료했다”며 “속전속결의 실행력으로 거침없이 나아가겠다”고 밝혔다.

전 의원은 “해양수산부 부산 이전으로 시작된 해양수도 부산을 향해 부산시민들과 어깨걸고 거침없이 나아가겠다”며 “해양수도 부산을 완성해서 한반도 남단에 강력한 성장거점을 만들겠다”고 적었다.

전 의원은 “속전속결의 실행력으로 압도적인 실적과 성과를 반드시 만들어내겠다”며 “저의 모든 것을 다 쏟아붓겠다”고 밝혔다.

민주당 공천관리위원회는 부산시장 후보자 면접을 오는 16일 실시할 예정이다. 조승래 사무총장은 이날 여의도 당사에서 열린 브리핑에서 “(부산지역에 대한) 전략공천은 검토하고 있지 않다”며 “통상적인 공천 절차대로 진행하겠다”고 밝혔다.

전 의원이 부산시장 출마를 위해 의원직을 사퇴하면 전 의원의 지역구인 부산 북구갑엔 보궐선거가 실시될 예정이다. 전 의원은 지난해 12월 통일교 관계자로부터 불법적인 금품을 수수했다는 의혹을 받고 해양수산부 장관직을 사퇴했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글