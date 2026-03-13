서울 양천구 신월5동 77번지 일대, 12년 만에 정비구역으로 재지정

2010년 정비예정구역으로 지정됐다가 사업성 부진으로 지정이 해제됐던 서울 양천구 신월5동 77번지 공공재개발을 한국토지주택공사(LH)가 다시 추진한다.

LH는 양천구 신월5동 77번지 일대 공공재개발 정비구역 지정 고시를 완료했다고 13일 밝혔다. 이 구역은 면적이 5만3820㎡로, 건축계획 용적률 249.94%를 적용해 14층 규모 공동주택 25개동 총 1241가구를 조성할 예정이다. 이 중 201가구는 공공주택으로 공급된다.

이 구역은 2010년 정비예정구역으로 지정됐으나 김포공항 인근이어서 높이 제한이 있는 등 사업성이 부진해 사업 추진에 어려움을 겪고 정비예정구역에서 해제됐다. 이후 2022년 정부의 8·4 대책에 따라 공공재개발 후보지로 선정되고 LH가 예비사업자로 시행자에 참여하면서 사업 추진에 탄력이 붙었다.

LH는 정비계획 수립 과정에서 해당 구역 건축물 높이를 7층 이하로 제한한 제2종 일반주거구역에서 층수 제한이 없는 제2종 일반주거지역구역으로 상향했다. 다만 약 14층 높이(해발 57.86m)로 고도는 제한했다.

LH는 신월5동 77번지 일대와 인접한 72번지 일대의 재개발 구역까지 연계해 공공 통행로를 계획하고, 통행로 주변으로 돌봄 시설과 고령자 시설 등을 조성해 생활 기반시설을 구축할 계획이다. 사업지 내 어린이공원도 기존 1곳(937㎡)에서 2곳(4262㎡)으로 확대한다.

LH 관계자는 “장기간 정체됐던 노후 주거지의 주거환경 개선과 도심 신규 주택공급 확대 효과가 기대된다”며 “공공재개발을 통해 사업성 부족으로 소외된 지역의 주거환경을 개선하고 서울 도심 내 주택 공급의 불균형을 해소하는 데 주력하겠다”고 말했다.