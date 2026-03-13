연중 최대 행사 ‘더콘란샵 위크’가 찾아왔다

롯데백화점 프리미엄 라이프 스타일 편집숍 전 점포에서 인기상품 최대 20% 할인 판매

“연중 최대 규모 혜택에 특별함까지 더했다.”

롯데백화점이 프리미엄 라이프 스타일 편집숍 ‘더콘란샵’(The Conran Shop)의 연중 최대 행사인 ‘더콘란샵 위크’를 오는 22일까지 연다고 13일 밝혔다. 강남점에서만 진행했던 지난해와 달리 올해는 강남점, 본점, 잠실점, 동탄점 등 전 점포에서 수백종의 상품을 최대 20% 할인 판매한다.

특히 강남점은 이광호 디자이너와 협업해 개발한 더콘란샵의 첫 번째 자체브랜드(PB) ‘DDEE’(디디) 소파를 공개한다. 고객의 라이프스타일에 따라 자유롭게 구성할 수 있는 모듈형 디자인이 특징이다.

더콘란샵의 인기 상품은 특별한 가격에 만날 수 있다. 디자인과 실용성의 조화로 유명한 ‘하세가와’ 1단 스탭스툴을 12만원, 정적인 공간에 기분 좋은 리듬을 불어넣어주는 ‘볼타’ 콘란 슈퍼그룹 모빌을 21만6000원에 선보이는 등 가구 및 리빙 소품을 최대 20% 싸게 내놓는다.

더콘란샵 강남점은 오는 20일 도산공원의 브런치 카페 ‘꽁티드툴레아’와 협업해 ‘더콘란샵 카페’를 새롭게 연다. 감각적인 브런치 메뉴와 라이프스타일 콘텐츠를 동시에 경험할 수 있는 복합 문화 공간으로 꾸며 고객들의 입맛과 취향을 동시에 만족시킨다는 계획이다.

롯데백화점 관계자는 “더콘란샵 위크는 콘란의 시각(CONRAN EYE)으로 큐레이션한 상품을 특별한 가격에 만나볼 수 있는 기회”라며 “첫 PB 가구 출시와 강남점 카페 리뉴얼 오픈 등 한국 콘란샵의 개성과 컬러를 살려나갈 것”이라고 말했다.

더콘란샵은 영국 런던을 기반으로 한 글로벌 라이프스타일 브랜드로 파리·도쿄·서울 등 전 세계 주요 도시에 매장을 운영하고 있다. 국내에서는 2019년 롯데백화점 강남점 오픈을 시작으로 동탄점, 본점을 연이어 오픈했고 지난해에는 잠실점에 ‘콤팩트 토탈 라이프스타일 편집숍’ 콘셉트로 4호 매장을 열었다.