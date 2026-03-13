편의점 “오프라인 고객을 온라인까지 끌어들여라”

편의점들이 모바일 앱을 무기로 고객을 오프라인 매장으로 끌어들이고 있다.

13일 유통업계에 따르면 GS25의 ‘우리동네GS’ 앱 월간 활성 이용자 수(MAU)가 지난해 11월 기준 431명으로 역대 최대를 기록했다. 2023년 284만명, 2024년에는 371만명으로 해마다 증가하고 있다.

우리동네GS는 퀵커머스와 증정품을 보관하는 ‘나만의 냉장고’, 마감 할인, 사전 예약 판매, 재고 검색 등 기능을 제공한다. 지난해 GS25의 퀵커머스 매출은 전년 대비 64.3% 증가했고 평균 구매 금액은 약 3만5000원으로 일반 매장의 약 5배 수준이었다. 퀵커머스 고객 1명이 오프라인 고객 5명에 해당하는 구매력을 보인 셈이다.

GS25 관계자는 “모바일 앱은 오프라인 매장 상권 확장과 함께 온라인 기반 소비자를 오프라인으로 유입시키는 역할을 한다”며 “앱 기반 서비스를 강화해 재방문과 구매로 이어질 수 있도록 노력할 계획”이라고 말했다.

CU도 자사 앱인 ‘포켓CU’를 통해 고객 모시기에 나서고 있다. 포켓CU의 MAU는 2021년 250만명에서 2024년 480만명까지 증가했다. 이용자 수는 지난해 250만명으로 줄었지만 최근 다시 늘어 올해 1∼2월에는 월평균 270만명 수준을 유지하고 있다.

CU는 배달과 픽업 서비스인 ‘편PICK’(픽)의 인기가 높다. 2024년 편PICK 서비스 매출은 1년 전보다 105.8% 증가했고 지난해에도 65.4% 늘었다. 이슈 상품을 찾는 고객이 많아지면서 재고 조회 서비스 이용자 수도 전년 대비 20% 이상 늘었다. CU는 가맹점주와 고객을 연결하는 기능도 앱에 탑재했다. ‘나의 온라인점포’의 경우 점주가 직접 점포 소식을 전달하고 상품 입고 요청, 스탬프 행사, ‘단골PICK’ 등 마케팅에 참여하고 있다.

세븐일레븐은 ‘세븐앱’ 내 기능을 강화하면서 MAU가 꾸준히 증가하고 있다. 지난해 3월 앱을 리뉴얼해 재고 찾기, 당일 픽업, 사전 예약 서비스에 와인·위스키·도시락 등 구독 서비스도 운영하고 있다.

특히 ‘당일 픽업 할인쿠폰’이나 아침 시간 도시락 ‘타임어택 쿠폰’ 등이 각광받으면서 지난해 세븐일레븐 앱 MAU는 1년 전보다 60% 증가했다.