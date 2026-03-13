운전자 없이 차선 변경·보행자 인식 척척···16일부터 안양 도심 누비는 ‘레벨4’ 자율주행버스

운전석 없는 자율주행 ‘기초지자체 최초’ 긴급 상황 대비 안전 관리자 1명 탑승 일반 시민도 사전 예약 후 이용 가능

“오, 운전석에 아무도 없는데? 완전 자율주행인가봐.”

13일 오후 1시 10분 경기 안양시의 자율주행버스 ‘주야로’가 안양시의 대로에 등장하자 시민들이 신기한 듯 말했다. 오는 16일 시범운행을 앞두고 안양시 출입기자들을 상대로 운영한 주야로는 이날 안양시청을 출발해 안양 동안구청, 범계역, 샛별아파트를 거쳐 다시 안양시청으로 돌아오는 경로로, 총 20여분간 주행했다.

주야로는 안양시청을 출발해 주행하다 우회전을 위해 차선 변경을 시도했다. 뒤차가 따라오고 있었지만, 적정한 속도를 유지해가며 자연스럽게 진입했다. 우회전을 시도하던 중 보행자 신호등에 초록불이 들어오며 보행자들이 걸어나오자 이를 인지하고 바로 멈춰섰다.

이후 신호가 바뀌고 보행자가 없는 것을 확인한 주야로는 우회전을 한 뒤 운행을 이어나갔다. 주야로가 인식한 이런 상황들은 모두 전면에 있는 화면에 그대로 표출됐다. 사람과 차선, 횡단보도, 오토바이, 버스 등을 정확하게 구분해 화면에 그대로 나타났다.

중간에 오른쪽 차선에서 운행하던 차가 갑자기 끼어드는 일도 있었다. 주야로는 옆차가 차선으로 진입하는 것을 인식하고 속도를 줄여 안전거리를 확보했다.

미흡한 점들도 일부 보였다. 우선 신호가 바뀔 때 급하게 정거하거나 잠시 버벅거리는 문제가 있었다. 브레이크를 밟을 때는 다소 강하게 밟는다는 느낌도 들었다.

이날 동승한 윤정호 안양시 스마트사업팀장은 “신호등 앞에서 버벅거리는 문제를 해결하기 위해 현재 신호 시스템 데이터와 연동해 언제 신호가 바뀔지를 예측할 수 있도록 할 예정”이라며 “브레이크는 아무래도 안전을 최우선으로 하다 보니 민감하게 반응하는 부분들이 있다. 데이터가 쌓여가면 점차 개선되고 쾌적한 운행이 가능해질 것”이라고 말했다.

주야로는 기초지자체 가운데 최초로 운전석 없이 운행(레벨4)되는 자율주행 차량이다. 전용 도로가 아닌 일반도로에 운행돼 실제 도로환경과 더 유사한 환경에서 데이터를 학습할 수 있다.

주야로는 총 9명의 승객을 태울 수 있다. 사이드미러와 운전석이 아예 없다. 다만 긴급 상황에 대비하기 위해 안전 관리자 1명이 법적으로 동승한다. 최고 시속은 40㎞다.

오는 16일부터는 일반 시민들을 대상으로도 시범운행을 실시할 예정이다. 시민 누구나 안양시 통합 예약 누리집(anyang.go.kr/reserve)을 통해 사전 예약 후 무료로 이용할 수 있다.

최대호 안양시장은 시승 행사 후 “자율주행 선도 도시로서 시민과 함께 스마트 교통의 변화를 가장 먼저 체감할 것”이라며 “첨단 기술이 일상 속 대중교통으로 확고히 자리 잡도록 교통 혁신을 이어가겠다”고 밝혔다.