유가 따라 치솟는 항공료, 미 국내선 두 배 껑충···“하와이행 이틀 만에 400달러 올라”

미국과 이란의 전쟁 여파로 국제유가가 급등하면서 항공권 가격이 치솟고 있다고 12일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)이 보도했다.

WSJ에 따르면 이날 미국의 주요 9개 항공사 가운데 스피릿항공의 국내선 편도 항공편 최저 공시가격은 193달러(약 28만8000원)로 전주 대비 2배 이상 올랐다.

유나이티드항공과 델타항공 등 다른 주요 항공사의 국내선 항공편 사전 예약 가격도 일주일 사이 15%에서 57%까지 상승했다.

특히 미국 내 노선 중에서도 북미 대륙을 가로지르는 대륙 횡단 항공편 요금이 가장 큰 폭으로 상승했다. 미국의 한 국내선 여행객은 “4월 하와이행 항공권을 예매한 지 이틀 만에 가격이 400달러(약 60만원)나 올랐다”며 “개전 초에 미리 티켓을 사둔 게 다행”이라고 말했다.

급등하는 유가로 모든 항공사가 같은 타격을 입은 것은 아니다. 유나이티드항공과 델타항공과 같이 연료 효율이 높은 항공기에 투자한 항공사의 상대적 피해가 작을 수 있지만, 노후한 항공기나 연료 효율성이 떨어지는 항공기에 의존하는 항공사는 유가에 더 큰 영향을 받을 것이라고 전문가들은 분석했다.

유가 상승 여파로 미국 주요 항공사들의 주가는 지난달 28일 전쟁이 시작된 이후 이날까지 종가 기준으로 10∼20% 하락했다.

투자회사 TD코웬은 주요 항공사들의 실적 목표치를 낮추면서 항공사들이 다음 주까지 자체 실적 전망(가이던스)을 수정할 수도 있다고 내다봤다.

하지만 비싼 요금에도 불구하고 미 국내선 항공 수요는 쉽게 꺾이지 않을 것으로 보인다. 가격 부담이 큰 해외여행 대신 국내 여행에 수요가 몰리고 있는 데다, 미국 봄방학 대목까지 겹쳤기 때문이다.

스피릿항공 측 대변인은 이달 말부터 내달 초까지 항공편 좌석 대부분이 매진될 것으로 예상된다고 WSJ에 밝혔다.

유나이티드항공 최고경영자(CEO) 스콧 커비는 “과거와 달리 요즘 사람들은 이란 사태 같은 사건에 크게 반응하지 않는다”며 “유가가 급격히 오르면 항공료도 오르지만, 늘 그렇듯 연료값이 내려가면 항공료도 다시 내려갈 것”이라고 말했다.