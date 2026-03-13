포스코퓨처엠, 미국 실라와 첨단 배터리 소재 기술개발 협력…“전기차 주행거리 확대 기대”

포스코퓨처엠이 미국 실라(Sila)사와 손을 잡고 첨단 배터리 소재 공동 개발에 나선다.

포스코퓨처엠은 지난 11일 ‘인터배터리 2026’ 행사가 열린 서울 강남구 코엑스에서 실라와 ‘첨단 배터리 소재 분야 협력을 위한 양해각서(MOU)’에 서명했다고 13일 밝혔다.

실라는 미국 캘리포니아주에 본사를 둔 배터리 소재 기업으로, 고성능 실리콘 음극재 기술을 보유 중이다. 미 워싱턴주 모지스레이크에서 실리콘 음극재 생산 공장을 운영한다.

포스코퓨처엠은 이번 MOU 체결을 통해 회사의 양·음극재 기술에 실라의 실리콘 음극재 기술을 결합해 첨단 배터리 소재 기술을 발전시킨다는 계획이다.

실리콘 음극재는 기존 흑연계 음극재보다 에너지 저장 용량이 최대 10배 높아 전기차 주행 거리를 크게 늘리고, 충전 시간은 대폭 줄일 수 있다고 알려져 있다.

양사는 탄소나노 소재 기술을 활용해 실리콘 음극재의 약점으로 지적돼온 충·방전 시 배터리의 부피 팽창을 억제하고, 구조 변형을 막아 수명을 크게 늘릴 수 있을 것으로 기대했다.

또한 고가인 실리콘 음극재의 원가 경쟁력 제고를 위해 포스코퓨처엠의 탄소 소재 기술을 활용하는 방안도 검토하기로 했다.

홍영준 포스코퓨처엠 기술연구소장은 “양사는 첨단 배터리 소재 기술 개발을 위해 각사가 보유한 업계 최고 수준의 기술 리더십을 결합하기로 했다”며 “기술 개발은 물론 공급망 차원으로 파트너십을 지속적으로 발전시켜 나갈 것”이라고 말했다.