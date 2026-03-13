비축유 4억배럴 방출한다지만···“아시아 도착은 빨라야 5월 중순”

실제 운송 기간 약 2주 소요 IEA “근본적인 해결책 아냐”

호르무즈 해협 봉쇄로 국제 원유 공급에 차질이 생기자 미국 등 국제에너지기구(IEA) 회원국들이 비축유 방출을 결정했지만, 운송 기간을 고려하면 아시아에 원유가 도달하는 시점은 빨라도 5월 중순 이후가 될 것이란 분석이 나온다.

12일(현지시간) 월스트리트저널은 에너지 컨설팅업체 에너지 어스펙츠 분석가들을 인용해 대부분 국가에서 비축유를 실제로 방출하는 데 약 2주가 걸린다고 보도했다. 미국의 경우 걸프 연안에 있는 소금 동굴에 저장된 전략비축유는 대통령이 방출을 결정한 뒤 약 13일이 지나야 시장에 공급될 수 있다고 미국 에너지정보청(EIA)은 설명했다. 여기에 해상 운송 기간까지 더하면 실제 수요지에 도달하기까지는 더 오랜 시간이 걸린다.

에너지 어스펙츠는 고객들에게 보낸 보고서에서 “아시아까지 운송하는 데 약 45일이 걸리기 때문에 미국의 전략비축유가 수출되더라도 현재 아시아에서 필요한 시점까지는 도달하지 못하며, 가장 빨라도 5월 중순 이후에야 도착할 것”이라고 밝혔다.

전날 IEA 32개 회원국은 사상 최대 규모인 총 4억배럴의 비축유를 방출하기로 했다. 이는 평소 호르무즈 해협을 통과하는 하루 원유 수송량 약 2000만배럴의 20일치 분량에 불과하다. 크리스 라이트 미 에너지부 장관은 자국 전략 비축유 중 1억7200만배럴을 다음 주부터 약 120일에 걸쳐 방출하도록 승인했다고 밝혔다.

그러나 에너지 어스펙츠는 “방출 규모도 중요하지만 실제 공급 속도가 더 중요하다”며 “모든 물량을 한 번에 시장에 풀 수 있는 것은 아니다”라고 지적했다.

IEA도 이날 성명에서 “비축유 방출이 시장 안정에 도움을 줄 수 있지만 근본적인 해결책은 아니다”고 밝혔다.