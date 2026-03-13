창간 80주년 경향신문

'친명 배제, 후회하나'에 김동연 "김용 전 부원장에 가장 미안···정치초짜 때라 잘 몰랐다"

경향신문

김동연 경기지사가 13일 "2022년 지방선거 당시 김용 전 민주연구원 부원장 헌신적으로 도와주셨다. 공식 사과 말씀을 드리고 싶다"라고 말헀다.

김 지사는 "제가 정치한 지 10개월밖에 안 되는 초짜였다. 정치에 대해 여러 가지 익숙하지 않았을 때였고, 그전부터 해왔던 분들 중에는 사람이 많지 않아서 제가 균형 잡힌 얘기를 들을 기회도 적었다"면서 "지금 알았던 걸 그때 반만 알았어도, 같이 동지들 모시고 고마운 표현도 하고, 또 같이 팀으로 할 수 있지 않았을까 하는 그런 성찰과 후회를 많이 한다"고 말했다.

김 지사는 '반명이라는 이야기가 있다'는 말에 "반론을 하나 제기하고 싶다. 저는 '일 잘하는 친명'"이라며 "2022년도에 대선 때 이재명 후보와 함께 한 팀이 돼서 이재명 후보의 대선 당선을 위해서 온 힘을 바쳤다"고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

'친명 배제, 후회하나'에 김동연 "김용 전 부원장에 가장 미안···정치초짜 때라 잘 몰랐다"

입력 2026.03.13 17:09

수정 2026.03.13 18:24

  김태희 기자

유튜브 출연해 “나는 반명 아닌 친명” 발언도

김동연 경기지사. 경기도 제공

김동연 경기지사가 13일 “2022년 지방선거 당시 김용 전 민주연구원 부원장 헌신적으로 도와주셨다. (선거 이후 배제했다는 지적에 대해) 공식 사과 말씀을 드리고 싶다”라고 말헀다.

김 지사는 이날 유튜브 채널 ‘스픽스’에 출연해 이같이 말했다. 김 지사는 ‘이재명 대통령과 가까운 사람들이 도지사 선거 때 도움을 줬는데 김 지사 당선 이후에 배제해버렸다는 이야기가 있다. 후회하느냐’는 질문에 “많이 후회하고 있다”며 “김 부원장에게 가장 미안한 마음이 든다. 정말 헌신적으로 도와주셨고, 개표하는 날 막 눈물을 흘릴 정도로 감격해서 같이 부둥켜안고 했었다”고 말했다.

김 지사는 “제가 정치한 지 10개월밖에 안 되는 초짜였다. 정치에 대해 여러 가지 익숙하지 않았을 때였고, 그전부터 해왔던 분들 중에는 사람이 많지 않아서 제가 균형 잡힌 얘기를 들을 기회도 적었다”면서 “지금 알았던 걸 그때 반만 알았어도, 같이 동지들 모시고 고마운 표현도 하고, 또 같이 팀으로 할 수 있지 않았을까 하는 그런 성찰과 후회를 많이 한다”고 말했다.

김 지사는 ‘반명이라는 이야기가 있다’는 말에 “반론을 하나 제기하고 싶다. 저는 ‘일 잘하는 친명’”이라며 “2022년도에 대선 때 이재명 후보와 함께 한 팀이 돼서 이재명 후보의 대선 당선을 위해서 온 힘을 바쳤다”고 말했다.

그러면서 “그때 저희 캠프에서는 제 선거운동보다 더 열심히 했다는 얘기를 들었다”며 “대통령 당선되신 뒤에는 경기도가 우리 국민주권 정부의 제1 국정 파트너다, 동반자라고 하면서 지금 앞장서고 있다”고 덧붙였다.

