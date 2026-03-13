10·29 이태원참사 진상규명과 재발방지를 위한 특별조사위원회가 13일 서울 중구 은행회관에서 이틀째 청문회를 이어갔다.

이날 특조위는 청문회에 불출석한 윤석열 전 대통령을 고발하기로 했다.

송기춘 특조위원장은 오후 청문회 속개 전 제53차 위원회를 연 뒤 이같이 결정했다.