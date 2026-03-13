허위 보도자료 “몰랐다”던 박희영 용산구청장, 보좌관이 “전달했다” 진술하자 “안 봤다”

박희영 용산구청장이 이태원 참사 직후 사실과 다른 내용이 담긴 구청 보도자료를 “몰랐다”고 말하다가, 보좌진이 “종이로 전달했다”고 진술하자 “안 읽어봤다”고 말을 바꿨다.

박 구청장은 13일 서울 중구 은행회관에서 열린 10·29 이태원 참사 진상규명과 재발 방지를 위한 특별조사위원회(특조위) 청문회에서 이같이 말했다.

특조위 조사 등을 종합하면 박 구청장은 참사 당일이었던 2022년 10월29일 오후 10시59분에 참사 현장에 도착했다. 구청에는 두 시간쯤 뒤인 다음날 0시50분에 갔다. 그는 약 두 시간 동안 참사 현장에 머무르며 ‘경광봉’을 드는 등 행동을 했다.

박 구청장을 비롯한 구청 직원들은 참사 당일 오후 11시44분부터 다음날 오전 6시35분까지 총 6차례 열렸던 소방재난본부의 상황판단 회의에 아무도 참석하지 않았다. 참석하지 않은 이유에 대해 박 구청장은 “연락을 받지 못했다”고 말했다.

하지만 참사 다음 날 냈던 보도자료에서는 박 구청장이 실제 도착한 시간보다 9분 일찍 현장에 도착했고, 오후 11시부터 “긴급 상황 대처에 돌입했다”고 썼다. 실제로는 아직 현장에서 경광봉을 들고 있었을 시간이다.

보도자료 작성은 참사 다음 날 구청 홍보담당실에서 오후 1시35분쯤 완료했다. 같은날 오전 11시43분 언론에서 ‘하루 전 참사의 조짐이 있었지만 구청이 대책을 세우지 않았다’는 취지의 보도가 나오자 이에 대한 대응 성격으로 마련한 것으로 보인다. 박 구청장은 허유정 정책보좌관에게 “언론 대응 필요가 있어보인다”는 메시지를 보냈다. 그러자 홍보담당관 등은 ‘박 구청장이 사고 현장에 가는 등 최선을 다했다는 점’을 강조해 보도자료를 수정했다.

그런데도 박 구청장은 이날 청문회에서 “‘과장 전결’이라 보도자료에 대해 사전에 보고받거나 하지 않았다”고 말했다. 정문자 특조위원은 허 보좌관이 법정에서 “보도자료를 출력해 대면 보고했고, 구청장이 훑어봤다”고 진술한 내용을 제시했다. 그러자 박 구청장은 “책상에 둔 수준”이라며 “내용을 보거나 한 적 없다”고 말을 바꿨다.

참사 이틀 뒤인 10월31일에도 공문서에서 이런 허위 내용은 반복됐다. 이날 작성됐던 ‘재난안전대책본부 운영계획’에는 “참사 당일 오후 11시에 재난대책상황실을 설치했다”는 내용이 담겼다. 이 운영계획은 박 구청장을 비롯해 유승재 전 용산구 부구청장과 담당 국·과장 등의 결재가 돼 있었다. 정 특조위원은 “감사를 대비해서 꾸민 문서 아니냐”고 물었다. 박 구청장은 “실수나 오기”라고 말했다.