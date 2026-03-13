사망 이전 자살 시도한 청소년은 10명 중 2명뿐···“고위험군 관리만으론 한계”

국내 자살 사망 청소년 10명 중 2명만이 과거 자살 시도와 자해 등 과거력을 가진 것으로 나타났다. 위험 징후를 보내는 고위험군 청소년만 관리해선 사각지대가 상당할 수 있다는 지적이 나온다.

성평등가족부는 13일 서울 중구에서 ‘청소년 자살 동향 원인 분석 및 대응 방안’을 주제로 제1차 청소년 정책포럼을 개최했다. 이날 포럼에선 데이터를 기반으로 청소년 자살 특성을 분석한 결과와 청소년상담복지센터 등의 고위기 청소년 지원 사례 등이 소개됐다.

주제발표를 맡은 홍현주 한림대성심병원 정신건강의학과 교수는 청소년 자살 시도군과 자살 사망군의 특성이 다르기 때문에 두 집단을 구분할 필요가 있다고 설명했다. 자살을 시도한 청소년은 가정불화나 경제적 어려움, 학교 출결 문제 등 통상적으로 위험 요인이라고 여겨지는 특성을 사전에 보였다. 반면 자살 사망 청소년 중 이러한 위험요인을 보인 이들이 더 적은 것으로 나타났다. 홍 교수는 “전통적으로 위험요인이 누적되면 자살 사망에 이른다고 여기지만 실제 데이터는 그렇지 않다”며 “자살 시도에 비해 자살 사망은 오히려 위험요인이 적었다”고 말했다.

또한 국내 청소년 자살 사망군 10명 중 8명은 첫 번째 자살 시도에서 사망한 것으로 나타났다. 홍 교수는 “영국을 보면 자살로 사망한 아이들이 이전에 자살 시도를 한 비율이 50% 정도 됐다”며 “(국내처럼) 첫 번째 자살 시도만으로 사망하는 사례에 대해선 비교연구가 어렵다”고 말했다.

19세 미만 아동청소년 자살률은 2018년부터 꾸준히 상승세를 보이고 있다. 인구 10만명당 19세 미만 자살률은 2017년 4.7명에서 2018년 5.8명으로 증가했고, 2024년 8명으로 집계됐다. 2024년 기준 여성 청소년 자살율은 2014년 대비 3.22배 증가했고, 10~14세 자살률도 동기간 3.18배 증가해 저연령화 특성을 뚜렷하게 보였다.

이날 포럼에선 ‘자살연속성 모델’에 대한 재검토가 필요하다는 제언이 나왔다. 노성덕 한국청소년상담복지개발원 통합지원본부장은 “자살사망은 반복된 시도의 종착점이라기보다 일정 조건에서 급격히 발생하는 비선형적 사건일 가능성을 시사한다”며 “특정 심리·환경 조건이 임계점을 넘을 때 충동적으로 발생하는 사건으로 이해할 필요가 있다”고 말했다.

또한 복합적인 청소년 자살 원인을 연구할 수 있도록 제도적으로 뒷받침돼야 한다고 했다. 박수빈 국립정신건강센터 정신건강연구소장은 “자살 원인을 찾기 위한 연구에서도 자살 관련 정보가 민감 정보라서 공공에서도 접근할 수 있는 정보가 거의 없다”며 “치료 연계 시에도 부모가 거부하면 의사와 상담자가 손댈 수 없는데 정부에서 아이들의 특수적 상황을 고려해 개입하고 역할을 할 수 있도록 보완해주면 좋겠다”고 말했다.