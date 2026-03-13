잔해 헤집을 때마다 나오는 희생자 유해···제주항공 참사 현장 64점 수습

유가족들 “진실 밝히는 계기 돼야”

12·29제주항공 여객기 참사 현장에서 수거된 잔해에 대한 재조사에서 희생자 유해와 유류품이 계속해서 수습되고 있다. .

13일 12·29 무안공항 제주항공 여객기 참사 유가족협의회에 따르면 국토교통부와 항공철도사고조사위원회(항철위), 전남경찰청 과학수사대가 이날 합동으로 진행한 재조사 현장에서 희생자의 것으로 추정되는 치아 1개와 미세 뼈 30점, 휴대전화 1대 등을 추가로 수습했다.

무안공항에는 참사 현장에서 수거한 유류품 등이 대형 마대 200여 개에 담겨 방치돼 왔다. 지난달 12일부터 진행된 유류품 재조사를 통해 이날까지 수습된 유해는 총 64점으로 집계됐다.

이 가운데 9점은 DNA분석 결과 희생자의 유해로 확인됐다. 유류품은 707묶음이 발견됐고 휴대전화도 5대 수거됐다.

재조사에서 유해가 잇따라 발견되자 유가족들은 참사 초기 수습 당국의 대응이 부실했다며 책임자 처벌을 요구해왔다.

이재명 대통령이 전날 참사 수습 책임자를 엄중히 문책하라고 지시하자 유가족들은 환영 입장을 밝혔다.

유가족협의회는 입장문을 내고 “대통령이 직접 책임자 처벌과 철저한 유해 수습을 약속한 만큼 이번 추가 조사가 단순한 형식적 절차에 그치지 않고 진실을 밝히는 계기가 돼야 한다”고 밝혔다.

항철위가 유가족들과 상의 없이 잔해를 수거한 점에 대해서는 “여러 차례 참사 현장이 훼손됐다”며 은닉 의혹에 대한 수사를 촉구했다.

참사 초기 둔덕 설치의 규정 위반 여부에 대한 진상 규명과 구체적인 유해 수습 방안, 희생자 예우 대책 마련도 요구했다.