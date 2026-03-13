석유 최고가제 시행 첫날, 기름값 내린 주유소는 전국 ‘ 44%’

‘석유 최고 가격제’ 시행 첫날 경윳값을 리터(ℓ) 당 최대 386원 내리는 등 전국 주유소의 약 44%가 가격을 인하한 것으로 나타났다.

13일 산업부의 전국 주유소 가격 동향 자료에 따르면 이날 오후 2시 기준 전국 총 1만646개 주유소 가운데 휘발유 가격을 전일 종가보다 내린 주유소는 43.5%(4633곳)로 집계됐다.

휘발윳값을 전일 종가대로 유지한 곳은 54.5%(5804곳)였다. 전일 대비 인상한 곳은 2.0%(209곳)에 불과했다.

같은 기간 경윳값을 내린 주유소는 전체의 43.8%(4661곳)로 집계됐으며 가격 동결은 53.3%(5678곳), 인상은 2.9%(307곳)로 나타났다.

정부는 미국·이란 전쟁 여파로 고공 행진 중인 국내 기름값을 잡기 위해 13일 자정을 기해 ‘석유 최고 가격제’를 전격 시행했다.

이에 따라 이날 정유사 공급가격 최고액이 보통 휘발유 ℓ당 1724원, 자동차용 경유 1713원, 실내 등유 1320원으로 각각 지정되는 등 앞으로 중동 상황과 유가 동향 등에 따라 2주 단위로 최고가격이 재지정될 예정이다.

실제 이날 정유사 공급 가격이 내려가면서 대전 동구에 있는 HD현대오일뱅크 직영 동원주유소는 경윳값을 전날 ℓ당 2091원에서 이날 1795원으로 386원 내렸고, 정유사 자영 주유소인 경남 거상 GS상동주유소가 휘발윳값을 전날 ℓ당 2159원에서 이날 1870원으로 289원 하향 조정했다.

알뜰주유소 중에서는 제주 구좌 농협NH주유소가 경윳값을 ℓ당 330원 낮췄고, 전남 서영암 농협NH주유소는 휘발윳값을 ℓ당 175원 내리는 등 가격 인하에 동참했다.