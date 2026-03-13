창간 80주년 경향신문

이란 혁명수비대 “반정부 시위 재발시 더 강하게 대응할 것”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

미국·이스라엘과 이란의 전쟁이 계속되는 가운데 이란 이슬람혁병수비대가 반정부 시위의 재발을 강하게 경고했다.

미·이스라엘은 지난달 28일 이란을 공습한 이후 이란인들을 향해 반정부 시위에 나설 것을 촉구해왔다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 같은 날 이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이가 공습으로 사망하자 "지금이야말로 이란 국민이 그들의 나라를 되찾을 수 있는 단 한 번뿐인 최고의 기회"라고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

이란 혁명수비대 “반정부 시위 재발시 더 강하게 대응할 것”

입력 2026.03.13 19:25

수정 2026.03.13 19:27

펼치기/접기
  • 최경윤 기자

  • 기사를 재생 중이에요

지난 1월6일(현지시간) 이란 테헤란 바자르에서 보안군이 반정부 시위대를 해산시키기 위해 최루탄을 사용하고 있다. AFP연합뉴스

지난 1월6일(현지시간) 이란 테헤란 바자르에서 보안군이 반정부 시위대를 해산시키기 위해 최루탄을 사용하고 있다. AFP연합뉴스

미국·이스라엘과 이란의 전쟁이 계속되는 가운데 이란 이슬람혁병수비대가 반정부 시위의 재발을 강하게 경고했다.

13일(현지시간) AFP통신에 따르면 이란 이슬람혁명수비대는 이날 국영방송 IRIB를 통해 발표한 성명에서 “현장 전투에서 목표를 달성하지 못한 사악한 적이 다시 공포 조성과 거리 폭동을 부추기고 있다”며 “새로운 소요 사태가 발생할 경우 1월8일보다 더 강력한 타격을 가하겠다”고 밝혔다.

지난 1월8일은 이란 반정부 시위가 전국으로 확산해 정점에 달한 날이라고 AFP는 전했다.

미·이스라엘은 지난달 28일 이란을 공습한 이후 이란인들을 향해 반정부 시위에 나설 것을 촉구해왔다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 같은 날 이란 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이가 공습으로 사망하자 “지금이야말로 이란 국민이 그들의 나라를 되찾을 수 있는 단 한 번뿐인 최고의 기회”라고 말했다.

전날 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 개전 이후 열린 첫 기자회견에서 이번 전쟁의 목표 가운데 하나로 “이란 국민이 정권을 무너뜨릴 수 있는 조건을 만드는 것”이라고 말하기도 했다.

이란에서는 지난해 12월 경제난에 항의하는 반정부 시위가 벌어졌다. 시위가 격화하자 이란 당국은 이를 “폭동”으로 규정하고 시위대를 강경 진압했다. 이란 정부는 당시 사망자가 최소 3000명이라고 밝혔지만, 미국에 본부를 둔 인권운동가통신은 사망자가 7000명이 넘는다고 집계했다.

트럼프 “정권 전복하라” 이란 경찰 “시위대는 적, 살상”···폭격과 탄압 사이에 낀 이란인

“정부를 접수하라. 여러분의 것이 될 것이다. 자유의 시간이 다가왔다.” 지난달 28일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령은 이란에 대한 공격 시작을 알리며 이란 국민을 향해 말했다. 미·이스라엘과 이란 전쟁 12일째 접어들고 있지만 이란 국민에게 ‘자유’는 그 어느 때보다 거리가 멀어 보인다. 37년 동안 이란을 철권 통치한 아야톨라 알리 하메네이...

https://www.khan.co.kr/article/202603111621001/?utm_source=urlCopy&utm_medium=social&utm_campaign=sharing

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글