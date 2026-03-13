[경향포토] 필립스코리아, '세계 수면의 날' 맞아 온가족 숙면 캠페인

필립스코리아 수면 및 호흡기 케어 사업부가 ‘세계 수면의 날’인 13일 서울 명동에서 수면의 중요성과 수면 무호흡증의 심각성을 알리는 온가족 숙면 캠페인을 벌이고 있다.



필립스코리아 수면 및 호흡기 케어 사업부는 양압기를 비롯한 수면 케어 솔루션을 제공한다. 필립스코리아 제공

