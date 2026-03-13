주차 차단기 확인하다가···40대 화물차 운전자 자신의 차에 깔려 숨져

13일 오전 9시쯤 충남 천안시 서북구 쌍용동의 한 건물 주차장에서 40대 A씨가 자신의 화물차에 깔려 숨졌다.

업무차 이 건물을 찾았던 A씨는 주차장 차단기가 올라가지 않자 확인하러 차에서 내렸다가 갑자기 차가 뒤로 밀리는 것을 보고 막으려다 변을 당한 것으로 조사됐다.

사고 당시 차량 기어는 후진 상태에 놓여있었다.

경찰은 자세한 사고 경위를 조사하고 있다.