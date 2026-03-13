이란 “경제 중심지 공격” 위협 이틀 만에···두바이 국제금융센터 공습 시도

한국 금융 기업도 다수 입주한 건물 두 차례 “땅 흔들리는 듯” 폭발음 두바이 “성공적 요격, 인명피해 없다”

중동 금융 허브인 아랍에미리트연합(UAE) 두바이 도심의 국제금융센터(DIFC) 건물을 겨냥한 공습 시도가 발생했다.

두바이 공보국은 13일(현지시간) “오늘 성공적인 요격 뒤 발생한 파편이 두바이 중심부의 건물 외벽에 부딪히는 경미한 사고가 났다”고 밝혔다. 요격 대상이 미사일인지 무인기(드론)인지는 공개하지 않았다.

요격 과정에서 발생한 파편은 DIFC에 있는 ‘DIFC 이노베이션 허브’라는 건물에 충돌했다. 인명 피해는 발생하지 않았다.

목격자들은 이날 오전 두 차례 큰 폭발음이 들린 뒤 검은 연기가 솟아올랐다고 전했다. 익명을 요구한 주민은 “내가 들어본 소리 중 가장 큰 소리”였다며 “땅이 흔들리는 것 같았다”고 AFP통신에 말했다.

씨티은행과 골드만삭스, 딜로이트와 PwC 등 입주 기업은 직원들을 대피시키고 재택근무로 전환했다. DIFC에는 우리은행과 신한은행 두바이 지점, 삼성화재 중동법인 등 한국 금융 기업도 입주해 있는 것으로 알려졌다.

이날 공습은 자국 은행이 공격받은 이란이 “미국과 이스라엘의 이익과 연결된 경제 중심지와 은행을 공격하겠다”고 위협한 지 이틀 만에 발생했다. 지난 10일 이란 수도 테헤란의 은행에서 미·이스라엘의 공습으로 직원 여러 명이 사망했다.

UAE 국방부는 전쟁 발발 이후 전날까지 이란발 탄도미사일 278발과 순항미사일 15발, 드론 1540대를 요격했다고 밝혔다. 이 과정에서 6명이 숨지고 131명이 다쳤다.