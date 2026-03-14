4일 아침 전국 곳곳이 영하권, 낮에는 포근···일교차 15도가량

토요일인 14일 곳곳의 아침 기온이 영하권의 분포를 보이면서 일교차가 15도까지 벌어질 것으로 보인다는 예보가 나왔다. 경북권 내륙 일부에서는 일교차가 20도 안팎까지 벌어지는 곳도 있겠다.

기상청은 이날 전국 내륙을 중심으로 아침 기온이 영하권의 분포를 보이고 있다고 밝혔다. 주요 지점의 아침 최저기온은 이날 오전 5시 현재 보개(안성) 영하 2.7도, 서울 4.9도, 강릉왕산 영하 15.8도, 가곡(영동) 영하 5.6도, 진안주천 영하 5.4도, 석포(봉화) 영하 7.5도, 진달래밭(서귀포) 영하 5.6도 등이다.

14일 중부지방은 대체로 흐리겠고, 남부지방은 가끔 구름이 많겠다. 제주도는 대체로 맑겠다. 15일은 전국이 대체로 흐리겠지만 중부지방(강원 영동 제외)과 전라권, 경상권 서부는 밤부터 차차 맑아지겠다. 16일 수도권과 강원도, 전라권은 대체로 맑다가 오전부터 차차 흐려지겠으나, 밤부터 다시 맑아지겠다. 충청권은 가끔 구름이 많다가 밤부터 맑아지겠으며, 경상권과 제주도는 대체로 흐리겠다.

15일 오후(12~18시)에 강원 산지와 경북 북동 산지에는 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지거나, 0.1㎝ 미만의 눈이 날리는 곳이 있겠다

기상청은 일요일인 15일은 경기 동부와 강원 내륙·산지, 경북 내륙을 중심으로 아침 기온이 0도 이하의 분포를 보일 것으로 예보했다. 월요일인 16일은 전국 내륙을 중심으로 아침 기온이 영하권으로 내려가겠다. 15일은 경상권내륙을 중심으로, 16일은 전국 내륙에서 낮과 밤의 기온차가 15도 안팎으로 크겠다.

14일은 충청권 내륙과 남부 내륙, 16일은 중부 내륙과 전라권 내륙을 중심으로 서리가 내리는 곳이 있겠다. 강원 동해안·산지와 경북 북부 동해안·북동산지에 눈이 쌓여있는 가운데, 최근 비 또는 눈이 내린 지역에서는 밤사이 기온이 낮아져 빙판길이나 도로 살얼음이 나타나는 곳이 있겠다. 특히 교량과 고가도로, 터널 입·출구에서는 교통 안전에 각별히 유의할 필요가 있다.