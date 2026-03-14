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석유 최고가제 둘째날 기름값 두자릿수 하락…휘발유·경유 격차 줄어

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본문 요약

석유 최고가격제 시행 둘째날인 14일 전국 주유소 평균 기름값이 전날 대비 두 자릿수 하락세를 이어갔다.

서울 평균 휘발유 가격은 ℓ당 1871.1원으로 전날보다 16.5원 내렸다.

서울 평균 경유 가격은 16.2원 하락한 1863.1원으로 집계됐다.

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석유 최고가제 둘째날 기름값 두자릿수 하락…휘발유·경유 격차 줄어

입력 2026.03.14 12:11

  • 김기범 기자

  • 기사를 재생 중이에요

석유 최고가격제 시행 첫날이었던 지난 13일 오후 휘발유 가격이 1757원으로 부산지역에서 가장 저렴한 해운대구 한 주유소에서 차량들이 주유를 하기 위해 줄지어 서 있다. 연합뉴스

석유 최고가격제 시행 첫날이었던 지난 13일 오후 휘발유 가격이 1757원으로 부산지역에서 가장 저렴한 해운대구 한 주유소에서 차량들이 주유를 하기 위해 줄지어 서 있다. 연합뉴스

석유 최고가격제 시행 둘째날인 14일 전국 주유소 평균 기름값이 전날 대비 두 자릿수 하락세를 이어갔다.

한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 이날 오전 9시 기준 전국 주유소 평균 휘발유 가격은 1ℓ당 1851.9원으로 전날보다 12.2원 내렸다. 경유 가격은 같은 시각 1856.1원으로 16.6원 하락했다.

경유는 여전히 휘발유보다 높은 가격을 유지하고 있으나, 한때 20원 이상 벌어졌던 가격 격차는 줄어들었다. 석유 최고가격제 공급가격 최고액에서 경유 가격이 휘발유보다 낮게 책정되면서 경유 가격 하락 속도가 더 빨랐기 때문으로 풀이된다.

전국에서 기름값이 가장 비싼 서울 주유소의 기름값도 하락세를 이어갔다. 서울 평균 휘발유 가격은 ℓ당 1871.1원으로 전날보다 16.5원 내렸다. 서울 평균 경유 가격은 16.2원 하락한 1863.1원으로 집계됐다.

국내 주유소 기름값은 미국·이란 전쟁 발발 이후 지난 10일 최고점을 찍은 후 하락세를 이어가고 있다. 이번 주 국제유가는 호르무즈 해협 봉쇄 지속과 중동 산유국 감산 본격화 소식 등으로 상승했지만, 국제에너지기구(IEA)의 전략 비축유 방출 합의 등에 따라 상승 폭이 제한됐다.

수입 원유 가격 기준인 두바이유는 지난주보다 34.6달러 오른 123.5달러였다. 국제 휘발유 가격은 25.3달러 상승한 126.3달러, 국제 자동차용 경유는 37.5달러 오른 176.5달러로 집계됐다.

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