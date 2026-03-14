미국서 팰리세이드 ‘전동시트 끼임 사고’에…현대차, 일부 사양 판매 중단

국내 5만7474대·북미 7만4965대 규모 ‘리콜’

현대차가 대형 스포츠유틸리티차(SUV) ‘디 올 뉴 팰리세이드’의 안전 문제를 확인하고, 일부 사양의 판매를 중단했다.

현대차는 14일 “디 올 뉴 팰리세이드의 2·3열 전동시트 폴딩 시 특정 조건에서 탑승자나 사물과의 접촉이 감지되지 못할 수 있다”면서 “해당 사양 차량의 판매를 한시적으로 중단한다”고 밝혔다. 로이터통신에 따르면 지난 7일 미국 오하이오주에서 팰리세이드 전동 시트와 관련해 2세 여아가 숨지는 사고가 발생한 것으로 알려졌다. 이 차량의 전동 시트가 사람이나 물체와의 접촉을 제대로 감지하지 못하면서 사고가 발생했을 가능성이 제기됐다.

현대차는 앞으로 팰리세이드의 끼임 방지 기능을 보완한 뒤 판매를 재개할 예정이다. 현대차는 이미 판매된 차량에 대해서는 자발적 시정조치(리콜)에 나설 계획으로, 다음 주 국토교통부와 미 도로교통안전국(NHTSA)에 신고할 예정이다. 탑승자와 물체를 감지하는 민감도를 높이고 전동시트 폴딩 기능을 테일 게이트(뒷문)가 열려있는 상황으로 제한하는 등 전반적인 시스템 안전성을 강화하기 위해서라는 설명이다.

구체적인 리콜 규모는 집계 중으로 지난 11일까지의 생산분이 대상이다. 국내에서는 5만7474대, 북미에서는 7만4965대가 해당할 것으로 전망된다. 디 올 뉴 팰리세이드는 지난해 전 세계에 10만여대가 수출됐다. 국내에서는 5만9506대가 판매됐다.

현대차는 “고객 여러분께 불편을 끼쳐 드린 점 진심으로 사과드린다”며 “앞으로도 고객 안전을 최우선 가치로 삼아 모든 사안을 철저히 점검해 고객의 신뢰와 만족도를 높이기 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.