창간 80주년 경향신문

[속보] 합참 “북, 동쪽 방향으로 미상 발사체 발사”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

북한이 14일 동해상으로 미상의 발사체를 발사했다고 합동참모본부가 이날 밝혔다.

앞서 북한은 지난 1월 27일 동해상으로 탄도미사일을 발사한 바 있다.

북한 발사체가 탄도미사일로 확인되면 47일 만의 발사이며, 올해 들어서는 3번째다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

[속보] 합참 “북, 동쪽 방향으로 미상 발사체 발사”

입력 2026.03.14 13:36

수정 2026.03.14 14:57

펼치기/접기
  • 김기범 기자

  • 기사를 재생 중이에요

김정은 북한 국무위원장은 지난 3~4일 평안남도 남포조선소를 방문해 취역을 앞둔 5000t급 구축함 최현호의 “함 운용훈련실태와 함의 성능 및 작전수행능력평가”를 점검했다고 조선중앙통신과 노동신문이 5일 보도했다. 조선중앙통신·연합뉴스

김정은 북한 국무위원장은 지난 3~4일 평안남도 남포조선소를 방문해 취역을 앞둔 5000t급 구축함 최현호의 “함 운용훈련실태와 함의 성능 및 작전수행능력평가”를 점검했다고 조선중앙통신과 노동신문이 5일 보도했다. 조선중앙통신·연합뉴스

북한이 14일 오후 1시 20분쯤 동해상으로 탄도미사일 십여발을 발사했다고 합동참모본부가 이날 밝혔다.

합참은 “우리 군은 오늘 오후 1시 20분께 북한 순안 일대에서 동해상으로 발사된 미상 탄도미사일 10여발을 포착했다”고 밝혔다. 합참은 이어 “추가 발사에 대비해 감시 및 경계를 강화한 가운데 미국 및 일본 측과 북한 탄도미사일 관련 정보를 긴밀하게 공유하면서 만반의 대비태세를 유지하고 있다”고 설명했다.

앞서 북한은 지난 1월 27일 동해상으로 탄도미사일을 발사한 바 있다. 이번 발사는 47일 만의 탄도미사일 발사이며, 올해 들어서는 3번째다. 한 번에 10여 발이나 발사한 것은 이례적인 일로, 무력시위 성격으로 풀이된다.

이날 일본 방위성도 북한이 탄도미사일 가능성이 있는 물체를 발사했다고 밝혔다. 일본 방위성은 북한으로부터 이날 탄도미사일 가능성이 있는 물체가 발사됐고, 이미 낙하한 것으로 보인다고 발표했다고 교도통신과 NHK 등이 보도했다. 일본 해상보안청은 현재 항해 중인 선박에 대해 이후 정보에 주의를 기울여달라고 당부했다.

이날 탄도미사일 발사는 도널드 트럼프 미국 대통령이 김정은 북한 국무위원장과의 대화 의지를 보인 직후 이뤄졌다. 트럼프 대통령은 13일(현지시간) 백악관을 방문한 김민석 국무총리와 만나 김정은 북한 국무위원장과 “좋은 관계를 유지하고 있다”고 말했다. 그는 이어 “김 위원장이 미국과, 나와의 대화를 원하는지 궁금하다”며 김 총리에게 의견을 구한 것으로 전해졌다.

트럼프 대통령은 지난해 1월 백악관으로 복귀한 뒤 북미 대화 의지를 여러 차례 드러낸 바 있다. 그러나 트럼프 대통령이 보낸 ‘러브콜’에 북한은 하루도 지나지 않아 탄도미사일 발사로 답한 셈이 됐다.

이날 북한의 미사일 발사는 한국과 미국이 지난 9일부터 오는 19일까지 진행 중인 한미연합훈련 ‘자유의 방패’(프리덤실드·FS) 연습에 대한 반발 성격으로도 풀이된다. 한미는 한반도 유사시에 대비한 전구급 연합훈련인 FS 연습을 진행하면서 이번에는 연습 기간 야외기동훈련(FTX)를 전년보다 절반 이하로 축소했으나 북한은 여전히 ‘북침 연습’이라며 반발했다.

앞서 김여정 노동당 중앙위원회 부장은 훈련 시작 하루 만에 담화를 내고 FS 연습에 대해 “우리 국가의 주권 안전 영역을 가까이하고 벌리는 적대 세력들의 군사력 시위 놀음은 자칫 상상하기 끔찍한 결과를 초래할 수 있다”고 위협한 바 있다.

지난해 3월 20일 경기 연천군 임진강 일대 석은소 훈련장에서 열린 한미 연합 제병협동 도하훈련에서 한국형 자주도하장비 수룡이 투입되고 있다. 연합뉴스

지난해 3월 20일 경기 연천군 임진강 일대 석은소 훈련장에서 열린 한미 연합 제병협동 도하훈련에서 한국형 자주도하장비 수룡이 투입되고 있다. 연합뉴스

육군은 이날 FS연습의 일환으로 14일 경기도 연천 임진강 일대에서 도하훈련을 실시했다고 밝혔다.

훈련에는 수도기계화보병사단, 7공병여단, 미 2사단·한미연합사단 예하 스트라이커여단 등 한미 장병 700여 명이 참가했다. K1A2 전차, K200A1 장갑차, 한국형 자주도하장비 수룡(KM3), K281 81㎜ 박격포 장갑차, 미 스트라이커 장갑차 등 기동·화력·공병 전력 200여대도 투입됐다

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글