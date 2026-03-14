[속보] 합참 “북, 동쪽 방향으로 미상 발사체 발사”

북한이 14일 오후 1시 20분쯤 동해상으로 탄도미사일 십여발을 발사했다고 합동참모본부가 이날 밝혔다.

합참은 “우리 군은 오늘 오후 1시 20분께 북한 순안 일대에서 동해상으로 발사된 미상 탄도미사일 10여발을 포착했다”고 밝혔다. 합참은 이어 “추가 발사에 대비해 감시 및 경계를 강화한 가운데 미국 및 일본 측과 북한 탄도미사일 관련 정보를 긴밀하게 공유하면서 만반의 대비태세를 유지하고 있다”고 설명했다.

앞서 북한은 지난 1월 27일 동해상으로 탄도미사일을 발사한 바 있다. 이번 발사는 47일 만의 탄도미사일 발사이며, 올해 들어서는 3번째다. 한 번에 10여 발이나 발사한 것은 이례적인 일로, 무력시위 성격으로 풀이된다.

이날 일본 방위성도 북한이 탄도미사일 가능성이 있는 물체를 발사했다고 밝혔다. 일본 방위성은 북한으로부터 이날 탄도미사일 가능성이 있는 물체가 발사됐고, 이미 낙하한 것으로 보인다고 발표했다고 교도통신과 NHK 등이 보도했다. 일본 해상보안청은 현재 항해 중인 선박에 대해 이후 정보에 주의를 기울여달라고 당부했다.

이날 탄도미사일 발사는 도널드 트럼프 미국 대통령이 김정은 북한 국무위원장과의 대화 의지를 보인 직후 이뤄졌다. 트럼프 대통령은 13일(현지시간) 백악관을 방문한 김민석 국무총리와 만나 김정은 북한 국무위원장과 “좋은 관계를 유지하고 있다”고 말했다. 그는 이어 “김 위원장이 미국과, 나와의 대화를 원하는지 궁금하다”며 김 총리에게 의견을 구한 것으로 전해졌다.

트럼프 대통령은 지난해 1월 백악관으로 복귀한 뒤 북미 대화 의지를 여러 차례 드러낸 바 있다. 그러나 트럼프 대통령이 보낸 ‘러브콜’에 북한은 하루도 지나지 않아 탄도미사일 발사로 답한 셈이 됐다.

이날 북한의 미사일 발사는 한국과 미국이 지난 9일부터 오는 19일까지 진행 중인 한미연합훈련 ‘자유의 방패’(프리덤실드·FS) 연습에 대한 반발 성격으로도 풀이된다. 한미는 한반도 유사시에 대비한 전구급 연합훈련인 FS 연습을 진행하면서 이번에는 연습 기간 야외기동훈련(FTX)를 전년보다 절반 이하로 축소했으나 북한은 여전히 ‘북침 연습’이라며 반발했다.

앞서 김여정 노동당 중앙위원회 부장은 훈련 시작 하루 만에 담화를 내고 FS 연습에 대해 “우리 국가의 주권 안전 영역을 가까이하고 벌리는 적대 세력들의 군사력 시위 놀음은 자칫 상상하기 끔찍한 결과를 초래할 수 있다”고 위협한 바 있다.

육군은 이날 FS연습의 일환으로 14일 경기도 연천 임진강 일대에서 도하훈련을 실시했다고 밝혔다.

훈련에는 수도기계화보병사단, 7공병여단, 미 2사단·한미연합사단 예하 스트라이커여단 등 한미 장병 700여 명이 참가했다. K1A2 전차, K200A1 장갑차, 한국형 자주도하장비 수룡(KM3), K281 81㎜ 박격포 장갑차, 미 스트라이커 장갑차 등 기동·화력·공병 전력 200여대도 투입됐다