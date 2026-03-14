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이라크 바그다드 주재 미 대사관 부지 미사일 피격

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본문 요약

14일 아침 이라크 바그다드에 있는 미국 대사관 부지 내 헬기장으로 미사일이 떨어져 폭발했다고 AP통신이 이날 이라크 보안 당국자들의 말을 인용해 보도했다.

이번 공격에 앞서 이라크 주재 미국 대사관은 13일 보안 경보를 최고 수준인 4단계로 다시 격상하면서 이란 또는 이란과 연계된 무장단체가 미국 시민과 인프라 시설을 표적으로 삼을 수 있다고 경고한 바 있다.

앞서 지난 10일에도 이라크 주재 미국 외교 인력을 지원하는 대규모 군수 거점인 바그다드 외교지원센터가 드론 공격을 받았다.

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이라크 바그다드 주재 미 대사관 부지 미사일 피격

입력 2026.03.14 14:53

  • 김기범 기자

  • 기사를 재생 중이에요

14일(현지시간) 이라크 주재 미국 대사관에서 검은 연기가 피어오르고 있다. AP연합뉴스

14일(현지시간) 이라크 주재 미국 대사관에서 검은 연기가 피어오르고 있다. AP연합뉴스

14일 아침 이라크 바그다드에 있는 미국 대사관 부지 내 헬기장으로 미사일이 떨어져 폭발했다고 AP통신이 이날 이라크 보안 당국자들의 말을 인용해 보도했다. 이날 바그다드의 미국 대사관 단지 내 헬리콥터 이착륙장에 미사일 한발이 떨어졌다고 AP통신은 전했다. AP통신이 확보한 영상에는 미사일 폭발 후 대사관 단지 위로 검은 연기가 피어오르는 모습이 담겼다.

이번 공격이 이란의 소행인지, 이란을 지지하는 이라크 내 무장 세력의 소행인지는 아직 확인되지 않았다. 바그다드에 있는 미 대사관 단지는 세계에서 가장 큰 미국 외교 시설 중 하나다. 이란과 연계된 무장 단체들은 로켓·드론을 이용해 이곳을 노린 공격을 계속 해왔다.

이번 공격에 앞서 이라크 주재 미국 대사관은 13일 보안 경보를 최고 수준인 4단계로 다시 격상하면서 이란 또는 이란과 연계된 무장단체가 미국 시민과 인프라 시설을 표적으로 삼을 수 있다고 경고한 바 있다.

앞서 지난 10일에도 이라크 주재 미국 외교 인력을 지원하는 대규모 군수 거점인 바그다드 외교지원센터(BDSC)가 드론 공격을 받았다. 당시 공격은 이라크 내 친이란 무장 조직인 ‘이라크 이슬람저항군’(IRI) 산하 민병대의 소행일 가능성이 큰 것으로 관측됐다.

이란과 대리 세력의 보복으로 추정되는 공격은 중동 전역의 미 외교 시설로 확대되고 있다. 지난달 28일 미국과 이스라엘이 이란 공격을 개시한 이후 쿠웨이트 주재 미 대사관 건물과 아랍에미리트(UAE) 두바이 영사관 등이 잇따라 피격됐다. 이에 따라 미국 국무부는 최근 중동 내 여러 국가에서 비필수 외교 인력을 대거 철수시키고 있다.

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