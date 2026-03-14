미·이란 전쟁 속 한일 공급망 협력 강화…공동대응 위한 정례 소통채널 신설

한국과 일본의 산업 주무 부처가 미국·이란 전쟁 여파로 고조되고 있는 에너지 수급 불안 등 글로벌 공급망 위기에 공동 대응하기 위해 정례 소통 채널을 신설한다. 양국은 LNG 분야의 협력을 최우선 과제로 추진키로 했다.

김정관 산업통상부 장관은 14∼15일 일본 도쿄에서 열리는 ‘제1차 인도태평양 에너지안보 장관회의’에 참석해 아카자와 료세이 일본 경제산업상(장관)과 회담했다. 양국은 이번 회담에서 산업부·경제산업성 간 정례 소통 채널인 ‘한일 산업통상 정책대화’를 신설하는 데 합의했다.

이 소통 채널은 앞으로 통상협력, 경제안보, 공급망, 철강, 광물자원 등 다양한 분야의 협력 의제를 종합적으로 점검하고 관리하는 창구 역할을 하게 된다.

회담에 앞서 양측은 글로벌 LNG 주요 수입국인 한국과 일본이 LNG 수급 안정을 위해 협력을 강화해야할 필요성에 대해 공감했다. 이에 따라 한국가스공사와 일본 에너지 기업인 JERA는 LNG 스와프 등의 내용이 포함된 ‘LNG 수급 협력을 위한 협약서’를 체결했다.

이번 협정은 앞으로 LNG 수급 위기 상황 발생 시 양국이 공동 대응할 수 있는 협력기반을 마련했다는 점에서 의미가 크다고 산업부는 평가했다. 또한 양측은 공급망 위기 상황에서 상호 공조를 강화하기 위한 ‘한일 공급망 파트너십(SCPA)’을 체결했다. 이에 따라 공급망 교란 징후가 발견되면 양국이 이를 통보하고 실제 교란이 발생할 경우 요청 시 5일 이내에 긴급회의를 개최하기로 했다.

아울러 상호 공급망에 부정적인 영향을 미치는 조치를 자제하고, 핵심광물 공동 탐사·투자 및 기술 협력, 글로벌 시장 모니터링 정보를 공유하기로 했다.

김 장관은 “글로벌 통상질서 재편, 에너지·자원 불안정성 강화, 공급망 위기 등 불확실성이 증대되는 상황 속에서 유사 입장국인 한일 간 공조가 긴밀히 진행되고 있다”며 “향후 국교 정상화 60년의 토대 위에 한일 양국의 미래지향적이고, 호혜적인 산업·통상 협력을 지속 발전시켜 나가겠다”고 밝혔다.