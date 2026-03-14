이 대통령, 패럴림픽 ‘메달 4개’ 김윤지에 “놀라운 성과···새 역사 썼다”

이재명 대통령이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 패럴림픽에서 4개의 메달을 수확한 김윤지 선수에게 축하 메시지를 전했다.

이 대통령은 14일 페이스북에 "김윤지 선수의 네 번째 메달을 축하한다"면서 "첫 올림픽 출전이라는 사실이 믿기지 않을 만큼 놀라운 성과"라고 적었다.

그는 이어 "이번 대회에서 거둔 네 번째 메달로, 김윤지 선수는 동계와 하계, 올림픽과 패럴림픽을 통틀어 단일 대회 개인 최다 메달 기록과 타이를 이뤘다"면서 "특히 개인전 종목으로만 보면 단일 대회 최다 메달이라는 새 역사를 썼다"고 설명했다.