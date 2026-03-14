트럼프, 한·중·일 등에 호르무즈 해협 군함 파견 요구

도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협 개방을 위해 한국, 일본, 중국, 프랑스, 영국에 군함 파견을 요구했다.

트럼프 대통령은 13일(현지시간) 자신의 소셜미디어인 트루스소셜에 글을 올려 “많은 나라, 특히 이란의 호르무즈 해협 봉쇄 시도로 피해를 보고 있는 나라들은 미국과 협력해 해협을 개방하고 안전하게 유지하기 위해 군함을 보낼 것”이라고 말했다.

그는 “우리(미국·이스라엘)는 이미 이란의 군사 역량을 100% 파괴했지만, 그들이 드론 한두대를 보내거나 기뢰를 설치하거나 해협을 따라 혹은 해협 안 어딘가에 단거리 미사일을 발사하는 것은, 아무리 철저히 패배한 상태라 하더라도 쉬운 일”이라고 밝혔다. 이어 “중국, 프랑스, 일본, 한국, 영국, 그리고 이 인위적 제약의 영향을 받는 다른 나라들이 이 지역에 함정을 보내, 완전히 수뇌부가 제거된 한 국가 때문에 호르무즈 해협이 더 이상 위협이 되지 않기를 바란다”고 주장했다.

그러면서 “그동안 미국은 해안선을 맹폭격하고, 이란의 보트와 선박을 계속해서 격침할 것”이라며 “어떤 식으로든 우리는 곧 호르무즈 해협을 개방되고, 안전하고, 자유로운 상태로 만들 것이다”라고 밝혔다.