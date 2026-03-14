창간 80주년 경향신문

트럼프, 한·중·일 등에 호르무즈 해협 군함 파견 요구

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협 개방을 위해 한국, 일본, 중국, 프랑스, 영국에 군함 파견을 요구했다.

이어 "중국, 프랑스, 일본, 한국, 영국, 그리고 이 인위적 제약의 영향을 받는 다른 나라들이 이 지역에 함정을 보내, 완전히 수뇌부가 제거된 한 국가 때문에 호르무즈 해협이 더 이상 위협이 되지 않기를 바란다"고 주장했다.

그러면서 "그동안 미국은 해안선을 맹폭격하고, 이란의 보트와 선박을 계속해서 격침할 것"이라며 "어떤 식으로든 우리는 곧 호르무즈 해협을 개방되고, 안전하고, 자유로운 상태로 만들 것이다"라고 밝혔다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

트럼프, 한·중·일 등에 호르무즈 해협 군함 파견 요구

입력 2026.03.14 23:46

수정 2026.03.14 23:48

펼치기/접기
11일(현지시간) 이란 호르무즈 해협에서 이란군의 미사일 공격을 받은 태국 국적 화물선 ‘마유리 나리(Mayuree Naree)’호가 화염에 휩싸여 있다. 태국 해군 제공·EPA연합뉴스

11일(현지시간) 이란 호르무즈 해협에서 이란군의 미사일 공격을 받은 태국 국적 화물선 ‘마유리 나리(Mayuree Naree)’호가 화염에 휩싸여 있다. 태국 해군 제공·EPA연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협 개방을 위해 한국, 일본, 중국, 프랑스, 영국에 군함 파견을 요구했다.

트럼프 대통령은 13일(현지시간) 자신의 소셜미디어인 트루스소셜에 글을 올려 “많은 나라, 특히 이란의 호르무즈 해협 봉쇄 시도로 피해를 보고 있는 나라들은 미국과 협력해 해협을 개방하고 안전하게 유지하기 위해 군함을 보낼 것”이라고 말했다.

그는 “우리(미국·이스라엘)는 이미 이란의 군사 역량을 100% 파괴했지만, 그들이 드론 한두대를 보내거나 기뢰를 설치하거나 해협을 따라 혹은 해협 안 어딘가에 단거리 미사일을 발사하는 것은, 아무리 철저히 패배한 상태라 하더라도 쉬운 일”이라고 밝혔다. 이어 “중국, 프랑스, 일본, 한국, 영국, 그리고 이 인위적 제약의 영향을 받는 다른 나라들이 이 지역에 함정을 보내, 완전히 수뇌부가 제거된 한 국가 때문에 호르무즈 해협이 더 이상 위협이 되지 않기를 바란다”고 주장했다.

그러면서 “그동안 미국은 해안선을 맹폭격하고, 이란의 보트와 선박을 계속해서 격침할 것”이라며 “어떤 식으로든 우리는 곧 호르무즈 해협을 개방되고, 안전하고, 자유로운 상태로 만들 것이다”라고 밝혔다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글