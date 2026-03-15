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전 연인·부모 상대로 살해 협박한 30대 남성···경찰, 긴급체포

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본문 요약

사귀다 헤어진 전 여자친구와 그 부모를 살해하겠다고 협박한 30대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

경기 이천경찰서는 협박 및 스토킹 범죄의 처벌 등에 관한 법률 위반 혐의로 30대 A씨를 긴급체포해 조사 중이라고 15일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 지난 13일 오후 2시30분쯤 전 여자친구인 30대 여성 B씨와 그의 부모를 상대로 살해 협박을 한 혐의를 받고 있다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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전 연인·부모 상대로 살해 협박한 30대 남성···경찰, 긴급체포

입력 2026.03.15 09:22

수정 2026.03.15 09:30

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  • 안광호 기자

  • 기사를 재생 중이에요

스토킹 행위에 폭행 정황까지

경찰, 구속영장 신청 방침

경기 이천경찰서 전경. 연합뉴스

경기 이천경찰서 전경. 연합뉴스

사귀다 헤어진 전 여자친구와 그 부모를 살해하겠다고 협박한 30대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

경기 이천경찰서는 협박 및 스토킹 범죄의 처벌 등에 관한 법률 위반 혐의로 30대 A씨를 긴급체포해 조사 중이라고 15일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 지난 13일 오후 2시30분쯤 전 여자친구인 30대 여성 B씨와 그의 부모를 상대로 살해 협박을 한 혐의를 받고 있다.

A씨는 B씨가 머물던 강원도 횡성을 찾아가 B씨에게 여러 차례 연락을 시도하는 등 스토킹 행위를 이어갔다. 또 “여자친구를 만나게 해 주지 않으면 여자친구 및 가족을 죽이겠다”고 경찰에 직접 신고도 한 것으로 파악됐다.

이에 횡성경찰서는 접근금지 명령 등 긴급조치를 내리는 한편 A씨의 주거지가 있는 이천경찰서에 공조 요청을 했다. 경찰은 A씨 주거지 일대에서 잠복수사를 벌인 끝에 같은 날 오후 4시30분쯤 A씨를 긴급 체포했다.

조사 결과 A씨는 과거에도 B씨와 그의 부모를 찾아가는 등 유사한 범행을 저질렀던 전력이 있는 것으로 확인됐다. 경찰 관계자는 “A씨는 과거 B씨를 폭행한 정황도 있어 관련 수사를 진행 중”이라며 “사안의 중대성을 고려해 구속영장을 신청할 방침”이라고 말했다.

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