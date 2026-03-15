여수 모텔서 지인 흉기 살해···50대 체포

전남 여수경찰서는 지인을 흉기로 찔러 살해한 혐의(살인)로 50대 A씨를 긴급체포해 조사 중이라고 15일 밝혔다.

A씨는 지난 14일 오후 1시5분쯤 여수시 학동 소재 한 모텔에서 40대 B씨를 흉기로 찔러 숨지게 한 혐의를 받는다. 이들은 평소 알고 지내던 사이로 당시 해당 모텔에 함께 투숙했다.

A씨는 범행 직후 직접 112에 전화를 걸었다.

경찰은 현장에서 A씨를 체포했다.

경찰은 A씨를 상대로 정확한 범행 동기를 조사하고 있다.