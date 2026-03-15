[속보]이정현 국힘 공관위원장 사퇴 이틀 만에 복귀 “기득권·관행 과감히 바꿀 것”

“장동혁 대표, 공천 관련 전권 맡겨”

공천관리위원장직 사퇴 의사를 밝히고 잠행을 이어간 이정현 국민의힘 공천관리위원장이 15일 위원장직에 복귀하겠다고 밝혔다.

이 위원장은 이날 언론에 배포한 입장문을 통해 “대표께서 공천혁신을 완수해 달라며 저에게 공천과 관련된 전권을 맡기겠다는 뜻을 전해왔다”며 “그 권한을 무거운 책임으로 받아들이고 염치없지만 다시 공천관리위원장직을 수행하겠다”고 했다. 공관위원장직에서 사퇴하겠다고 밝힌 지 이틀 만이다.

이 위원장은 “지금 국민의힘은 정치적으로 심각한 위기 속에 있다. 이럴 때 필요한 것은 작은 처방이 아니라 근본적인 변화”라며 “의사가 심장이 멈춘 환자를 살리기 위해 전기충격을 가하듯이 지금 우리 당에도 그 정도의 결단과 충격이 필요하다”고 했다.

이 위원장은 그러면서 “앞으로 공천 과정에서 필요한 결단이 있다면 피하지 않겠다. 기득권이든 관행이든 국민의 눈높이에 맞춰 과감히 바꾸겠다”며 “경쟁이 없는 곳에는 경쟁을 만들고, 정치의 문을 청년과 전문가에게 더 크게 열겠다”고 밝혔다. 그는 “이번 공천 과정이 국민의힘이 다시 태어나는 출발점이 되도록 끝까지 책임을 다하겠다”고 했다.

앞서 이 위원장은 지난 13일 “이번 공천 과정에서 저는 변화와 혁신의 필요성을 절실히 느끼며 맡은 역할에 최선을 다해보려고 했으나 여러 의견을 존중하는 과정에서 제가 생각했던 방향을 더 이상 추진하기 어렵다고 판단했다”며 사퇴 의사를 밝혔다.