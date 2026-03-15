광주 다가구 주택서 불···40대 주민 숨져

광주광역시의 한 다가구주택에서 불이 나 주민 1명이 숨졌다.

15일 광주소방본부에 따르면 지난 14일 오후 4시 50분쯤 광주 서구 화정동의 한 다가구주택 3층에서 불이 났다.

진화 과정에서 40대 주민 A씨가 의식을 잃고 쓰러진 채 발견됐다.

A씨는 즉시 인근 병원으로 이송됐으나 끝내 숨졌다. 다른 거주자들은 화재 발생 대피해 추가 인명 피해는 없는 것으로 확인됐다.

경찰과 소방은 정확한 화재 원인과 발화 경위를 조사 중이다.