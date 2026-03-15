경북 구미권 ‘필수의료 협업체계’ 시범사업 선정···소아·응급·분만 진료 강화

경북도는 경북 구미권이 보건복지부가 추진하는 ‘지방협업형 필수의료체계 구축 시범사업’ 대상지로 최종 선정됐다고 15일 밝혔다.

이번 공모에는 전국 7개 시·도에서 8개 협력체계가 신청했으며 서면평가와 대면평가를 거쳐 경북 구미권과 전북 정읍권 등 2곳이 최종 선정됐다. 구미권에는 연간 12억9300만원이 투입된다.

현재 경북은 22개 시·군 가운데 분만 18곳, 응급 15곳, 소아청소년과 4곳 등 주요 의료서비스 취약지가 많다. 특히 구미권은 2차 의료서비스의 관내 의료 이용률이 전국 최하위 수준으로 지역 의료 유출이 심각한 상황이다.

이에 경북도는 거점병원과 지역 병·의원 간 협력체계를 구축해 지역 안에서 필수의료를 완결할 수 있도록 하는 협력 모델을 마련해 이번 사업을 추진한다. 거점병원인 구미차병원을 중심으로 소아·응급·분만 등 3대 필수의료 분야의 지역 밀착형 협력체계를 구축하는 것이 핵심이다.

소아 분야에서는 야간과 휴일에도 운영되는 24시간 소아진료체계를 가동한다. ‘달빛어린이병원’ 3곳과 ‘원아워 진료체계’에 참여하는 소아청소년과 병·의원에서 중증 환자가 발생하면 구미차병원으로 즉시 전원해 야간과 휴일에도 치료를 받을 수 있도록 할 계획이다.

응급 분야에서는 의료 취약지인 성주군과의 연계를 강화한다. 성주군 당직의료기관 운영을 지원해 24시간 응급 진료가 가능하도록 하고, 구미권 내 중증 응급환자 발생 시 구미차병원으로 신속히 이송하는 체계를 구축해 응급의료 골든타임 확보에 나선다.

분만 분야에서는 구미권 내 22개 산부인과와 협력 네트워크를 구축해 고위험·중증 산모에 대한 진료 협력과 추적 관리 시스템을 운영할 계획이다.

경북도 관계자는 “시설·장비와 인건비 지원을 통해 필수의료 인프라를 확충하고 협력병원 간 의뢰·회송 및 진료정보 교류체계를 구축해 지역 내에서 적시에 진료를 받을 수 있도록 할 방침”이라고 말했다.