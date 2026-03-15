‘경기 극저신용대출 2.0’ 1차, 1600여명에 대출 완료···40대 직장인 가장 많아

경기도는 ‘경기 극저신용대출 2.0’ 1차 지원을 통해 1618명에게 20억6000만원 규모의 대출을 마쳤다고 15일 밝혔다.

도는 경기 극저신용대출 2.0 1차 신청자 2195을 대상으로 상담과 심사를 거쳐 기존 극저신용대출 미완납자나 신용평점 조건 미충족자 등을 제외한 1618명을 최종 선정하고 대출자금을 지원했다.

극저신용대출 2.0은 19세 이상 저신용(신용평점 하위 10% 이하) 도민 등을 대상으로 연 1% 저금리로 50만~200만원 대출을 지원하는 사업이다. 올해 2.0으로 사업을 확대 개편하면서 상환 기간도 기존 5년에서 최장 10년으로 두 배 늘렸다.

1차 대출 이용자 분석 결과, 대출자의 1인당 평균 대출금액은 127만원이었으며 40대가 33.5%로 가장 많았다. 직업별로는 직장인 43%, 일용직·프리랜서 32.8%, 무직 13.3%, 사업자 10.9% 등으로 집계됐다.

대출용도는 생활비가 75.2%로 가장 많았으며 대출상환, 공공요금 납부 등이 10.7%, 의료비 5.1% 순으로 나타나 ‘생계형 위기’가 매우 심각한 것으로 나타났다. 전체 대출자 1618명 가운데 27.1%(438명)는 고금리 대출이나 불법사금융을 이용한 경험이 있다고 응답했다.

경기 극저신용대출 2.0 2차 접수는 5월 진행될 예정이다. 도는 불법사금융 피해자를 구제하기 위한 별도의 맞춤형 대출 상품도 적극 검토 중이다. 상세 일정과 요건은 추후 경기도 및 경기복지재단 누리집을 통해 공지할 예정이다.

김진효 경기도 복지정책과장은 “경기 극저신용대출 2.0은 도민들이 생계 위기를 넘기고 다시 일어설 수 있도록 돕는 최소한의 방어선”이라며 “자금 지원에 그치지 않고 금융, 고용, 복지를 촘촘히 연계해 도민이 실질적인 자립을 이룰 수 있도록 끝까지 돕겠다”고 말했다.