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서울시, 자율주행 택시 내달 4일 국내 첫 유료화···“운행대수 확대·주간운행 단계적 도입”

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서울시가 자율주행 택시를 국내 최초로 유료 전환해 정식 교통수단으로 도입한다.

서울시는 '강남 심야 자율주행 택시'가 약 17개월간의 무료 운행을 마치고 다음 달 6일부터 유료로 전환된다고 15일 밝혔다.

자율주행 택시를 정식 교통수단으로 도입해 자율주행 기술 상용화를 앞당기기 위해서라고 설명했다.

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서울시, 자율주행 택시 내달 4일 국내 첫 유료화···“운행대수 확대·주간운행 단계적 도입”

입력 2026.03.15 11:15

수정 2026.03.15 11:19

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  • 주영재 기자

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에스더블유엠이 운영하는 ‘강남 심야 자율주행 택시’가 강남 지역을 운행하고 있다. 서울시 제공

에스더블유엠이 운영하는 ‘강남 심야 자율주행 택시’가 강남 지역을 운행하고 있다. 서울시 제공

서울시가 자율주행 택시를 국내 최초로 유료 전환해 정식 교통수단으로 도입한다.

서울시는 ‘강남 심야 자율주행 택시’가 약 17개월간의 무료 운행을 마치고 다음 달 6일부터 유료로 전환된다고 15일 밝혔다. 자율주행 택시를 정식 교통수단으로 도입해 자율주행 기술 상용화를 앞당기기 위해서라고 설명했다.

강남 심야 자율주행 택시는 2024년 9월 첫 운행을 시작했다. 자율주행 버스·셔틀 외에 자율주행 택시 실증 사업과 유료화가 진행되는 곳은 국내에서 서울이 유일하다.

운행 시간은 평일 밤 10시부터 이튿날 새벽 5시까지다. 이용 요금은 강남 지역(약 20.4㎢)에서만 운행되는 것을 고려해 기본요금(심야할증 포함)만 적용한다. 거리·시간에 따른 추가 요금은 발생하지 않는다. 다음 달 6일 전까지는 현재처럼 무료이다.

시간대별 요금은 심야 할증이 없는 새벽 4시~5시는 4800원이다. 밤 10시~11시와 새벽 2시~4시는 할증이 적용돼 5800원, 가장 늦은 밤 11시~새벽 2시는 6700원이다.

유료화에 앞서 오는 16일부터 운행 차량을 기존 3대(예비차 2대 별도)에서 7대로 늘린다. 기존 운행업체 ‘에스더블유엠’이 2대를 추가 투입하고, 새로 선정된 ‘카카오모빌리티’가 2대를 운행한다. 시는 지난해 9월부터 자율주행 택시 유상운송 사업자를 공개 모집했다.

이번에 추가되는 모든 차량은 외부 전문가와 함께 보안 점검과 안전운행 능력 평가를 마쳤다. 같은 방식으로 시는 향후 운행 대수를 확대하고, 주간 운행을 단계적으로 추진할 계획이다.

탑승 방식은 기존과 같다. 호출 앱 ‘카카오T’에서 택시 아이콘을 누른 뒤 운행 구역 내 출발지와 도착지를 입력하면 ‘서울자율차’ 메뉴가 나타나 차량을 부를 수 있다. 다만 유료 전환에 따라 앱에 결제 카드를 미리 등록해야 한다.

시에 따르면 강남 심야 자율주행 택시의 누적 탑승 건수는 지난달 28일까지 7754건이다. 운행일 기준 하루 평균 약 24건으로 정식 교통수단으로 활용될 만큼의 수요를 확보했다고 시는 판단했다. 이 기간에 자율주행 기술로 인한 사고는 단 한 건도 발생하지 않았다.

시는 유료화·운행 확대를 추진하면서 택시 조합 등 업계와 꾸준히 협의했고 앞으로도 운수 업계와의 상생을 도모하겠다고 밝혔다. 여장권 서울시 교통실장은 “관련 업계와 지속해서 소통해 자율주행 기술이 기존 운수 체계에 단계적으로 안착할 수 있도록 공공 차원의 지원을 이어가겠다”고 말했다.

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