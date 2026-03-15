중부권 거점공항 청주공항 지난달 이용객 43만6000명…전년보다 44% 급증

중부권 거점공항으로 성장하고 있는 청주국제공항의 이용객이 해마다 늘고 있는 것으로 나타났다.

15일 한국공항공사 항공통계 자료에 따르면 지난달 청주공항 이용객은 43만6833명으로 집계됐다. 이는 지난해 2월 30만3333명보다 13만3500명(44%) 증가한 수치로, 인천공항을 제외한 지방공항 가운데 네 번째다.

특히 국제선 이용객은 지난해 2월 13만 1709명에서 지난달 21만 4726명으로 63.0%나 급증했다. 이는 전국 지방공항 중 가장 높은 국제선 이용객 증가율이라는 게 충북도의 설명이다.

국내선 이용객도 지난해 2월 17만1624명에서 22만2107명으로 29.4% 늘었다. 전국 지방공항 중 3번째로 높았다.

도는 일본, 동남아를 중심으로 중·단거리 노선의 취항과 증편, 청주공항 특유의 지리적 이점과 신속한 수속 서비스 등 이용 편의성 등을 시너지를 내며 청주공항의 이용객이 급증한 것으로 보고 있다.

충북도 관계자는 “항공사의 운항 편수 역시 지난해보다 45.5% 대폭 증편돼 공급이 수요를 견인하는 선순환 구조가 정착됐다”며 “현재 추세가 지속된다면 올해 연간 이용객 500만 명 달성이 충분히 가능할 것으로 보인다”고 설명했다.

청주공항은 이미 지난해 466만 9956명의 이용객을 기록하며 1997년 개항 이래 최고치를 경신한 바 있다.

도는 급증하는 여객 수요에 대비해 제2주차빌딩 건립, 여객터미널 증축, 항공기 주기장 확충 등 기반 시설 확충에 행정력을 집중하고 있다.

김민정 충북도 균형발전과장은 “청주공항의 이용객 증가는 단순한 수치를 넘어 중부권 경제 활성화의 기폭제가 되고 있다”며 “인프라 개선과 민간 전용 활주로 건설 등을 통해 청주공항이 명실상부 중부권 허브공항으로 거듭나도록 역량을 집중하겠다”고 말했다.