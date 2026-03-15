창간 80주년 경향신문

제주항공 참사 유가족 “공항 담벼락 인근서 희생자 유해 추정 물체 다수 발견···전면 재조사를”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

제주항공 참사 유가족 “공항 담벼락 인근서 희생자 유해 추정 물체 다수 발견···전면 재조사를”

입력 2026.03.15 13:36

수정 2026.03.15 13:41

펼치기/접기

최소 10점 이상···“유해 나뒹구는 상황 충격적”

12·29 무안공항 제주항공 여객기 참사 유가족들이 사고 현장 담벼락 부근에서 발견한 유해 추정 물체. 유가족 협의회 제공

12·29 무안공항 제주항공 여객기 참사 유가족들이 사고 현장 담벼락 부근에서 발견한 유해 추정 물체. 유가족 협의회 제공

12·29 제주항공 여객기 참사 희생자로 추정되는 유해가 무안국제공항 사고 현장 담벼락 부근에서 무더기로 발견됐다.

15일 12·29 무안공항 제주항공 여객기 참사 유가족협의회에 따르면 유가족들은 이번 주말 사고 당시 무너졌던 공항 담벼락 외곽을 순찰하던 중 희생자 유해로 추정되는 물체를 다수 발견했다.

길을 걸으면 육안으로도 쉽게 확인할 수 있을 정도라는 게 유가족들의 설명이다. 최소 10점 이상이다. 유가족들은 이번에 발견된 물체들이 현장에서 아직 수습되지 못한 유해일 가능성이 높은 것으로 보고 있다.

또 항행 안전시설 철조망에는 아직 수거되지 않는 기체 잔해도 일부 확인했다고 했다.

현재 전남경찰청 과학수사대에 유해 감식을 요청한 상태다.

유가족협의회 관계자는 “유해가 길바닥에 나뒹굴고 있는 상황이 너무 충격적”이라며 “사고 지점 일대에 대한 전면 재조사가 필요하다”고 말했다.

현재 국토교통부와 항공철도사고조사위원회는 참사 초기 수습해 공항소방대 뒤편에 모아놓은 사고 잔해를 주 2회씩 재조사하고 있다.

이 잔해 속에서 유해 64점이 발견됐으며 이 가운데 9점은 희생자 7명의 것으로 확인됐다.

유해가 잇따라 발견되자 이재명 대통령은 지난 12일 관련 책임자에 대한 엄중 문책을 지시했다.

유가족들은 참사 초기 수습 당국의 부실 대응을 비판하며 제대로 된 진상규명을 요구하고 있다. 또 유가족들과 상의 없이 잔해 일부가 수거된 점에 대해서도 철저한 수사를 촉구하고 있다.

영문번역(English Translation)
  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글