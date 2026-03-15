BTS 공연날 광화문 31개 빌딩 통제···‘우회입장·옥상관람’ 막는다

서울 광화문광장에서 방탄소년단(BTS)의 컴백 공연이 열리는 오는 21일 인근 빌딩 31곳이 출입통제된다. 건물 출입구를 통한 우회 입장과 옥상 관람 등을 막기 위한 조치다.

경찰은 지난 13일 광화문광장과 인접한 6개 건물 측과 간담회를 열어 공연 당일 건물 정문을 닫고 후문만 열어달라고 요청했다. 관람객들이 건물 후문으로 들어온 뒤 정문을 통해 공연장에 접근하는 것을 막기 위해서다.

다만 당일 결혼식이 열리는 프레스센터는 전면 폐쇄가 어려워 하객들을 대상으로 휴대용 금속 탐지기 등을 통해 추가 보안 검색을 하기로 했다.

서울시는 나머지 25개 건물에는 옥상을 포함한 상층부 출입을 제한해달라고 요청했다. 티켓을 구하지 못한 팬들이 옥상이나 발코니에 무단으로 올라가 공연을 보려다 사고가 나는 것을 막기 위해서다.

다만 소방법에 따라 옥상은 비상 대피 통로로 사용돼야 해 완전히 폐쇄할 수는 없다. 서울시는 각 건물 옥상의 자동 비상문 설치 여부를 점검하고, 건물별로 가능한 관리 방안을 조율 하고 있다.

경찰은 이번 공연에 기동대 70여개를 비롯해 교통·형사·범죄예방·특공대 등 6500여명을 투입한다. 고공 관측 차량, 방송조명차, 접이식 펜스 등 장비 5400여점도 배치한다.

행사장 내부 인파가 1㎡당 2명 이상으로 늘어나면 공연장의 모든 공식 출입구를 통제해 추가 인원 유입을 막는다.

경찰은 ‘이란 사태’ 관련 테러 가능성도 배제할 수 없다고 보고 대비를 강화하고 있다. 공연 당일 오전 7시부터 공연장 공식 출입구 31곳에 금속탐지기를 설치하고, 행사장 안쪽에도 특공대와 기동대를 배치한다. 차량 돌진 테러 등을 막기 위해 행사장 주변에는 철제 장애물과 바리케이드, 경찰 버스 등을 배치할 계획이다.

공연이 끝나는 오후 9시 이후 관람객들이 몰릴 것으로 예상되는 이태원, 홍대, 성수 일대에는 경찰 인력을 미리 배치해 우발 상황에도 대비할 계획이다.

교통 통제도 일찍 시작한다. 세종대로 광화문~시청 구간은 공연 전날인 20일 오후 9시부터 공연 다음 날인 22일 오전 6시까지 33시간 동안 차량 통행이 전면 금지된다. 광화문지하차도와 새문안로는 당일 오후 7시부터 밤 11시까지, 사직로와 율곡로는 오후 4시부터 밤 11시까지 통제된다.

경찰은 공연 당일 암표 단속에도 경찰관 56명을 투입한다. 현장에서 암표 매매가 적발되면 경범죄처벌법에 따라 범칙금 16만원을 통고할 수 있다.