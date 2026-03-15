서울 강남·서초 학부모 절반이 “영어유치원 보냈거나 보낸다”

서울 학부모 10명 중 3명은 자녀를 유아 대상 영어학원, 이른바 ‘영어유치원’에 보냈던 것으로 조사됐다. 특히 서울 강남구와 서초구에서는 학부모 절반가량이 자녀를 영어유치원에 보낸 경험이 있는 것으로 나타났다.

서울시교육청이 15일 공개한 ‘2025년 사교육 인식 설문조사’ 결과를 보면, 서울의 유치원·초등학교·중학교 학부모 1만606명 가운데 3045명(29%)이 유아 대상 영어학원에 ‘자녀가 다니거나 다닌 적이 있다’고 답했다.

전국적으로 영어유치원에 다니는 학생 비율은 6~8% 수준으로 추정된다. 이 중 상당수가 서울에 집중된 것으로 보인다. 실제로 영어유치원은 지난해 기준 전국에 820개였는데, 이 중 서울(249개)과 경기(273개)에 집중됐다.

서울 안에서도 지역 간 격차가 뚜렷했다. 서초구(56%)와 강남구(52.5%)에서는 학부모 응답자의 절반가량이 자녀를 영어유치원에 보냈다고 답했다. 강북구(14.7%)와 중랑구(13.7%)와는 4배 가까이 차이를 보였다.

사교육을 통한 선행학습도 광범위하게 이뤄지고 있는 것으로 나타났다. 학부모 10명 중 6명(62%)은 자녀가 선행학습을 하고 있다고 답했다. 사교육 진도가 학교 진도보다 빠르다고 응답한 6594명 가운데 45%(4781명)는 ‘한 학기 이상’, 18%(1859명)는 ‘1년 이상’ 선행학습을 하고 있다고 했다.

사교육에서 선행학습을 했다는 학부모 중 9%(969명)가 ‘학교급을 넘어서는 선행학습을 했다’고 답했다. 선행학습의 정도에서도 지역 격차가 확인됐다. 초등학생이 중학교 교과를, 중학생이 고등학교 교과를 사교육에서 배웠다고 응답한 비율은 강남구(19.5%), 양천구(16.8%), 서초구(15.8%)에서 높았고 종로구(3.6%)와 중구(3.5%)에서는 낮았다.

자치구별 사교육 참여율에서도 차이가 나타났다. 강남구의 사교육 참여율이 94.1%로 가장 높았고, 종로구는 79.8%로 서울에서 유일하게 80% 미만을 기록했다. 강남구를 비롯해 마포구·용산구·서초구·송파구·양천구에서는 사교육 참여율이 90%를 넘었다.

사교육비 지출을 줄일 의향이 없다는 응답도 적지 않았다. 학부모의 절반가량(49%)은 “노후 준비가 되지 않더라도 사교육비를 줄이지 않겠다”고 답했다. 학부모 3명 중 1명(34%)은 “노후 준비와 관계없이 현재와 같이 사교육비 지출을 유지할 계획”이라고 응답했다.