사라진 의림지 ‘공어(빙어)’ 부활할까?…제천시, 공어 복원 사업 추진

충북 제천시가 과거 의림지의 명물이었던 ‘공어(빙어)’ 복원 사업을 추진한다.

제천시는 지난 11일 사라져가는 공어의 명맥을 잇고 수생태계를 복원하기 위해 공어 수정란 160만 개를 비룡담저수지(제2의림지)에 이식했다고 15일 밝혔다.

제천에서는 빙어를 ‘공어(公魚)’라고 불러왔다. 몸속이 비칠 정도로 투명한 물고기라는 뜻이다.

이 물고기는 임금님 진상에도 오를 정도로 의림지 대표 특산물이다. 겨울이 되면 의림지에서 공어축제도 열렸다. 그러나 2014년부터 외래어종 유입과 생태계 변화로 공어 개체 수가 급격히 감소해 왔다.

시는 사라져가는 의림지 공어를 복원해 지역의 생태적 가치를 높이고, 이를 다시 겨울철 관광 자원으로 개발하기 위해 충북도 내수면산업연구소로부터 수정란을 분양받아 이번 사업을 추진하게 됐다.

이날 이식 작업은 부화상자에 부착된 수정란을 촘촘한 망으로 감싸고, 부표와 추를 이용해 수중에 고정하는 방식으로 진행됐다.

시는 현재 약 6도인 수온을 고려할 때, 수정란은 약 30일 뒤 부화해 자연스럽게 비룡담저수지와 의림지 일대에 방류될 것으로 보고 있다.

시는 같은 날 청풍호에도 1200만 개의 수정란을 이식했다. 시는 수정란 이식에 그치지 않고 배스 등 외래어종 퇴치 사업을 병행해 공어의 생존율을 높인다는 계획이다. 또한 어업인들도 공어가 성공적으로 안착할 수 있도록 자율적으로 포획을 제한하는 등 힘을 보태기로 했다.

김창규 제천시장은 “공어 복원이 단시간에 이뤄지기는 어렵겠지만, 지속적인 수정란 이식과 수생태계 복원 노력이 뒷받침된다면 반드시 개체 수가 회복될 것으로 확신한다”며 “공어가 청풍호와 의림지에 성공적으로 안착해 겨울철 새 소득원이 되길 바란다”라고 말했다.