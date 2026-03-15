‘다이어트약’ 먹은 사람 54%는 ‘비만’도 아니었다···응답자 절반은 요요 경험

한국보건사회연구원 조사 결과 “BMI 30 이상 고도비만 상태서 시작” 12.5%뿐 55.6%는 “진단 안 받았지만 체중 줄이려 복용”

‘나비약’ 등으로 불리는 경구용 식욕억제제를 복용한 사람 가운데 절반 이상이 비만 기준에 해당하지 않는 상태에서 약을 사용한 것으로 나타났다. 복용 경험자 10명 중 7명은 부작용을 겪었고, 절반 이상은 복용 중단 후 체중이 다시 증가하는 ‘요요 현상’을 경험한 것으로 조사됐다.

15일 한국보건사회연구원의 ‘의약품 남용에 대한 국민의 인식과 정책과제: 다이어트약을 중심으로’(박은자 외)에는 이 같은 내용이 담겼다. 연구진은 2022~2025년 경구용 식욕억제제 복용 경험이 있는 만 19~64세 성인 257명을 대상으로 ‘다이어트약(식욕억제제) 사용 경험 조사’를 온라인으로 실시했다. 체중 감소를 위해 사용되는 대표적인 경구용 식욕억제제로는 펜터민, 펜디메트라진, 마진돌 등이 있으며, 이들 약물은 의료용 마약류인 향정신성의약품으로 분류된다.

조사 결과 응답자의 54.1%는 경구용 식욕억제제를 처음 복용할 당시 체질량지수(BMI) 25 미만으로 비만 기준에 해당하지 않았다. 반면 BMI 30 이상인 고도비만 상태에서 약을 복용했다는 응답은 12.5%에 불과했다.

경구용 식욕억제제를 복용한 이유를 두 가지까지 고르도록 한 문항에서도 ‘비만을 진단받지 않았으나 체중을 줄이기 위해’라는 응답이 55.6%로 가장 많았다. 이어 ‘의사에게 비만을 진단받고 치료하기 위해’(31.1%), ‘고혈압·당뇨병 등을 진단받고 이를 치료하기 위해’(7.4%), ‘주위의 권유로’(3.5%), ‘호기심으로’(1.6%) 순이었다.

식욕억제제를 처음 복용한 연령대는 20대가 32.7%로 가장 많았고, 30대 31.1%, 40대 21.0%, 50세 이상 12.8%였다. 10대에 처음 복용했다는 응답도 2.3% 있었다.

응답자 10명 중 7명(73.5%)은 식욕억제제 복용으로 부작용을 경험했다고 답했다. 복용을 중단한 뒤 체중이 다시 증가하는 요요 현상을 겪었다는 응답도 53.4%였다.

구체적인 부작용으로는 입마름(72%), 가슴 두근거림(68.8%), 불면증(66.7%) 등이 많았다. 이 밖에 우울증(25.4%), 성격 변화(23.8%), 불안(22.8%) 등 정신건강 문제를 경험했다는 응답도 있었으며, 일부(1.6%)는 자살 충동을 경험했다고 답했다.

식욕억제제를 포함한 의약품 남용에 대한 인식 조사에서도 다이어트약에 대한 우려가 높게 나타났다. 연구진이 지난해 9월 만 19~64세 성인 남녀 1011명을 대상으로 실시한 조사에서 응답자의 97.4%는 ‘의약품 남용’에 대해 들어본 적이 있다고 답했고, 97.0%는 의약품 남용의 위험성에 관심을 가져야 한다는 데 동의했다.

우리 사회에서 남용되고 있다고 인식하는 의약품으로는 식욕억제제(다이어트약)(42.8%)가 가장 많이 꼽혔다. 이어 진통제(30.6%), 근육강화제(28.1%), 수면제(26.3%), 신경안정제(22.0%), 발기부전 치료제(19.5%), ADHD 치료제(16.4%), 진해거담제(14.4%), 근육이완제(11.9%) 순이었다.

연구진은 경구용 식욕억제제를 장기간 반복적으로 복용하는 행태의 배경으로 다이어트를 강조하는 사회 분위기와 외모를 상품화하는 문화 등을 지목했다. 이러한 사회적 압력이 개인의 체중 감량 노력과 결합하면서 의약품 오남용으로 이어질 수 있다고 분석했다.

연구진은 의약품 종류마다 남용되는 맥락과 방식이 다른 만큼 성분별 특성을 고려한 예방·관리 전략이 필요하다고 제안했다. 또한 의약품 남용과 중독에 대한 상담 제공 체계를 강화하고, 남용 고위험군에 대한 중재 체계를 마련할 필요가 있다고 덧붙였다.