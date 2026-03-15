리그 4경기째 ‘골 없는’ 손흥민…교체 아웃 2분 뒤 LAFC 연속골, 무실점 개막 4연승

손흥민(34·LAFC)이 이번 시즌 미국 메이저리그사커(MLS) 첫 골을 또 넣지 못했다. 공교롭게도 그가 교체되자마자 팀의 득점포가 터졌다.

LAFC는 15일 BMO 스타디움에서 열린 2026 MLS 정규시즌 4라운드 홈경기에서 세인트루이스 시티를 2-0으로 누르고 개막 4연승을 달렸다. 창단 처음으로 리그 개막 4연승을 기록했고, 4경기 동안 8골을 넣고 단 한 골도 허용하지 않았다.

손흥민은 이날도 골 침묵을 깨지 못했다. 공식전 7경기 합산 1골 7도움을 올리고 있지만, MLS만 따지면 4경기 연속 무득점이다. 유일한 득점도 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵에서의 페널티킥 골이라 필드골은 아직 없다.

마크 도스 산토스 감독은 이번 경기에서 손흥민을 최전방 대신 공격형 미드필더로 한 칸 내려 기용했다. 상대 집중 견제에 시달려온 손흥민에게 더 많은 공간을 마련해주려는 의도였다. 원톱 나단 오르다스를 앞에 두고, 손흥민은 드니 부앙가, 다비드 마르티네스와 함께 2선을 구성했다.

경기 초반 손흥민의 움직임은 나쁘지 않았다. 전반 1분 손흥민의 패스를 받은 부앙가가 골키퍼와 일대일을 맞았지만 슈팅이 빗나갔다. 전반 15분에는 역할이 바뀌어 부앙가의 패스를 받은 손흥민이 페널티박스 정면에서 슈팅을 시도했으나 상대 수비에 걸렸다. 후반 들어서도 기회는 찾아왔다. 후반 12분 손흥민이 압박을 벗어나 페널티박스 정면에서 다시 슈팅을 쐈지만 이번에는 상대 수비에 막혔다.

결국 손흥민은 후반 26분 아민 부드리와 교체됐다. 주중 CONCACAF 챔피언스컵 16강 2차전 원정을 앞둔 체력 관리 차원의 선택이었다. 그런데 손흥민이 벤치에 앉은 지 불과 2분 뒤, 미드필더 마티외 슈아니에르가 상대 패스 실수를 가로채 페널티박스 정면에서 강한 슈팅으로 선제골을 터뜨렸다. 슈아니에르는 후반 36분에도 페널티아크 오른쪽에서 추가골을 꽂으며 멀티골을 완성했다. LAFC 합류 후 처음 있는 일이었다.

전반전은 볼 점유율이 50대 50으로 팽팽할 만큼 세인트루이스의 저항도 거셌다. 후반에도 은코시 타파리의 패스 실수를 틈타 하르텔이 단독 찬스를 잡았고, 코너킥에서 코르도바의 헤더가 위협적이었지만 마무리 부족으로 실점을 면했다.

세인트루이스는 후반 37분 정상빈을 교체 투입했지만, 손흥민이 이미 벤치로 들어간 뒤여서 이번 시즌 두 번째 ‘MLS 코리안 더비’는 성사되지 않았다. 정상빈은 후반 추가시간 문전 혼전 상황에서 슈팅을 시도했지만 득점으로 이어지지 않았다. 세인트루이스는 리그 1무 3패(승점 1)로 서부 컨퍼런스 최하위로 내려앉았다.

작년 9월 세인트루이스 원정에서 멀티골을 터뜨리며 3-0 대승을 이끌었던 손흥민이었지만, ‘세인트루이스 킬러’ 면모는 이번에는 발휘하지 못했다.

LAFC는 서부 컨퍼런스 선두 자리를 지키며, 오는 18일 알라후엘렌세(코스타리카)와의 CONCACAF 챔피언스컵 16강 2차전 원정에 나선다.