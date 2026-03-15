[속보] 청와대, 트럼프 군함 파견 요구에 “한·미, 긴밀히 소통하고 신중히 검토해 판단”

청와대가 15일 도널드 트럼프 미국 대통령이 한·중·일 등 5개국에 호르무즈 해협으로 군함 파견을 요구한 것과 관련해 “한·미 간에 긴밀하게 소통하고 신중히 검토하여 판단해 나갈 것”이라고 밝혔다.

청와대 관계자는 이날 “트럼프 대통령의 소셜미디어 언급에 주목하고 있다”면서 이같이 말했다.

이 관계자는 “국제 해상교통로의 안전과 항행의 자유는 모든 국가의 이익에 부합하며 국제법의 보호 대상으로, 이에 기반해 글로벌 해상 물류망이 조속히 정상화될 수 있기를 바란다”고 했다. 이어 “우리 정부는 중동 정세와 관련국 동향을 면밀히 주시하면서, 우리 국민 보호와 에너지 수송로 안전 확보를 위한 방안을 종합적으로 고려하고 다각적으로 모색하고 있다”고 전했다.

앞서 트럼프 미국 대통령은 지난 14일(현지시간) 트루스소셜에 “여러 국가, 특히 이란의 호르무즈 해협 봉쇄 시도로 영향을 받는 국가들은 미국과 함께, 해협을 개방되고 안전하게 유지하기 위해 군함을 보낼 것”이라고 밝혔다. 한국과 중국, 일본, 영국, 프랑스 등 5개국을 지목해 에너지 수송의 길목인 호르무즈 해협으로 군함 파견을 사실상 요구한 것으로 해석됐다.