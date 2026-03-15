금융당국, 채안펀드 증액 검토…중동발 변동성 대비

금융당국이 중동 사태가 금융시장에 미치는 충격을 고려해 채권시장안정펀드(채안펀드) 규모를 확대하는 방안을 검토하고 있다. 중동 전쟁 여파로 기업들이 채권시장에서 자금을 조달하는 데 어려움을 겪지 않게끔 사전에 대비하겠다는 취지로 풀이된다.

15일 금융당국에 따르면 금융위원회는 지난 13일 시장안정프로그램 확대 회의를 열고 최근 자금시장 동향과 대응 방안 등을 점검했다. 이날 회의에선 채안펀드의 최대 운용 규모를 현재보다 확대하는 방안 등을 논의한 것으로 전해졌다.

정부는 올해 금융시장 변동성이 커질 것에 대비해 채권·단기자금시장(37조6000억원)과 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 연착륙(60조9000억원) 관련 시장안정프로그램(100조원+α)을 마련해뒀다. 중동 상황 관련 변동성이 과도하게 커질 경우 시장안정프로그램을 적극적으로 운영한다는 방침이다.

이 중 채안펀드의 올해 운용 규모는 최대 20조원으로 설계됐는데, 금융위는 이보다 최소 10조원 이상 증액하는 방안을 관계기관 등과 검토하고 있다. 아직 채안펀드가 투입돼야 할 만큼 시장 여건이 악화한 건 아니지만, 중동 사태가 길어지는 등 최악의 경우까지 염두에 두고 대응 방안을 준비하겠다는 입장이다.

이른바 ‘시장 소방수’로 불리는 채안펀드는 금융권이 공동 출자해 회사채와 여신전문금융회사 채권(여전채) 등을 매입하는 방식으로 유동성을 공급하는 장치다. 정부는 앞서 태영건설 워크아웃 신청과 비상계엄 등 시장 혼란기에 채안펀드 규모를 기존 20조원에서 30조원 수준으로 확대하는 방안을 검토한 바 있다.

아울러 산업은행·기업은행·신용보증기금 등 정책금융기관의 10조원 규모 회사채·기업어음(CP) 매입 프로그램도 확충될 수 있다. 이렇게 되면 채안펀드와 회사채·CP 매입 등이 포함된 현재 100조원 규모의 시장안정프로그램 규모도 대폭 늘어나게 된다.

금융당국 관계자는 “시장 상황에 따라 프로그램을 추가로 확대하는 방안을 신속히 마련할 계획”이라고 말했다.