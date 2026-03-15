칩플레이션·전쟁까지 겹친 전자업계 ‘비용 절감’ 비상

원자재·부품 매입 비용도 상승 임원 해외출장 시 ‘이코노미’ 이용 방침

글로벌 메모리 반도체 가격 폭등 현상에 중동 전쟁까지 겹치면서 전자업계의 원가 상승 압박이 가중되고 있다. 경영 환경의 불확실성이 커지면서 기업들은 허리띠 졸라매기에 나섰다.

15일 삼성전자가 공시한 2025년도 사업보고서를 보면 지난해 삼성전자의 원재료 매입액은 전년 대비 8.8%(8조1007억원) 늘어난 99조9475억원을 기록했다. 대부분의 비용 상승은 생활가전·스마트폰을 담당하는 디바이스경험(DX) 부문에서 발생했다. DX 부문의 지난해 원재료 매입 비용은 74조5693억원으로 전년보다 7조원 증가했다.

LG전자도 작년 원재료 매입액이 17조4096억원으로 전년보다 약 1조원 늘어났다.

디스플레이와 전자부품 업계도 가격 상승 영향권에 놓였다. 삼성디스플레이는 작년 원재료 매입에 전년보다 5000억원 늘어난 13조592억원을 썼고, 삼성전기도 2000억원 늘어난 4조2174억원을 지출했다. LG이노텍은 지난해 전년보다 1조 많은 17조4096억원을 원자재 매입에 썼다. 다만 LG디스플레이는 대형 액정표시장치(LCD) 시장 철수 영향으로 원자재 매입 비용이 감소했다.

올해는 메모리 가격 폭등에 더해 중동 전쟁으로 인한 고유가 등 에너지 가격 불안과 해상 운임 상승 우려, 원자재 공급망 불안까지 겹치면서 기업들의 비용 부담이 더욱 커질 것으로 전망된다. 이에 기업들은 비용 절감을 최우선 목표로 삼고 있다.

삼성전자 DX 부문은 당장 임원의 해외출장 교통비 규정부터 변경하기로 했다. 앞으로 10시간 미만 비행할 경우 부사장급 이하 임원도 부장급 이하 직원들과 마찬가지로 이코노미 클래스를 타야 한다. 그동안 임원들은 10시간 미만 항공편도 비즈니스 클래스를 제공했다. DX 부문은 최근 최고재무책임자(CFO) 주최 회의에서 전년도 대비 두 자릿수(%)의 비용 절감을 목표로 설정한 것으로도 알려졌다.

이 같은 흐름은 삼성전자가 반도체 담당 디바이스솔루션(DS) 부문의 호황에 힘입어 1분기 전체 영업이익이 사상 최고치를 기록할 것으로 예상되고 있음에도 모바일·가전·TV 사업부의 수익성 악화는 불가피하다는 전망이 우세한 가운데 나온 것이다. 반도체 가격이 급등하는 칩플레이션으로 반도체를 사용하는 스마트폰, 노트북 등 전자제품 가격까지 덩달아 치솟으면서 소비자 구매 심리도 위축되고 있다. 최근 출고가를 인상한 갤럭시 S26 시리즈가 판매 호조를 보이고 있음에도 모바일 담당 MX 사업부의 영업 이익이 60% 이상 줄어들 수 있다는 전망까지 나오고 있다.

수요 둔화와 중국과의 경쟁 등으로 고전하고 있는 가전·TV 사업부는 올해 적자가 더욱 늘어날 수 있다는 전망까지 나온다. LG전자는 지난해 TV 담당 MS 사업본부의 누적 적자가 7509억원을 기록했다.

업계 관계자는 “반도체 가격 폭등으로 인한 부담에다 전쟁으로 인한 에너지 가격 상승까지 겹치면서 파장이 커지는 상황”이라며 “전쟁 장기화에 대비해 인한 파장을 줄이기 위해 비용 절감 움직임이 당분간 이어질 것으로 본다”고 말했다.