직장에서 찌든 삶, ‘여기’서 힐링···대결도, 싸움도 없는 ‘나만의 포켓몬 마을’

닌텐도 ‘포켓몬 포코피아’ 세계적 인기 기존 포켓몬 대결 구도 벗어나 힐링물 표방 “마을 복원 콘셉트, 다정하고 따뜻” 호평 글로벌 누적 220만장 판매, 스위치 2 품절도

30대 직장인 A씨는 요즘 퇴근 뒤 곧장 ‘이곳’으로 달려간다. 애니메이션 <포켓몬스터> 속 포켓몬들이 싸움 대신 힘을 모아 함께 가꿔나가는 마을, ‘포코피아’다.

15일 게임업계에 따르면, 닌텐도가 최근 출시한 게임 ‘포켓몬 포코피아’가 전 세계 게이머들의 마음을 사로잡으며 흥행하고 있다.

포코피아는 포켓몬 시리즈 최초의 슬로 라이프 샌드박스(정해진 목표나 경로 없이 자유롭게 게임 세계를 탐험할 수 있도록 설계된 장르) 게임이다.

포켓몬끼리 대결을 했던 기존 구도에서 벗어나 ‘힐링물’을 표방한 것이 포코피아의 가장 큰 특징이다. 플레이어는 인간의 모습으로 변신한 메타몽이 되어 다른 포켓몬들과 함께 황폐해진 마을을 가꿔나간다. 아기자기한 재미를 선사하는 덕분에 닌텐도의 또다른 흥행작 ‘모여봐요 동물의 숲’을 합친 ‘포동숲’이라는 별명도 붙었다.

이용자들 역시 이 점을 가장 큰 매력으로 꼽는다. A씨는 “역동적인 격투는 피곤하고 잔인해서 정서적으로 힘들어졌는데, 귀여운 포켓몬으로 전투를 하지 않고 함께 마을을 복원하며 살아간다는 콘셉트가 다정하고 따뜻해 아껴가며 게임을 하고 있다”고 말했다. SNS 등 온라인에는 “출근 안 하고 포코피아만 하고 싶다”는 게이머들의 반응도 이어지고 있다.

포켓몬컴퍼니 측은 “이번 성과는 포켓몬들과 재배, 제작, 건축 등 점차 확장되는 활동을 통해 자유롭게 자신만의 마을을 만들 수 있는 점이 포켓몬 팬들은 물론 신규 플레이어들의 마음까지 사로잡았다”고 분석했다.

포코피아 인기는 판매량으로도 나타나고 있다. 포켓몬컴퍼니에 따르면 포코피아는 닌텐도 최신 비디오 게임기인 스위치 2 전용이라는 한계에도 정식 출시 4일 만에 글로벌 누적 판매량 220만장을 돌파했다.

포코피아를 찾는 수요가 스위치 2 판매량까지 견인하면서 온·오프라인에서는 스위치 2 품절 사태도 빚어졌다. 최근 메모리 가격 급등에 따른 부담으로 하락세를 면치 못했던 닌텐도 주가는 포코피아 출시를 기점으로 지난 13일까지 20% 넘게 상승했다.