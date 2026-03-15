인태 지역 장관들, 에너지 안보 강화·수급 안정 공동선언…“미국 LNG, 태평양으로 수출 환영”

호르무즈 해협 봉쇄 등 에너지 공급망 위기가 이어지면서 인도·태평양 지역의 주요 국가들이 전 세계 에너지·자원 공급망 안보를 확보하기 위한 공동선언을 발표했다.

산업통상부는 한국, 미국, 일본, 호주 등 인도·태평양 지역 17개국 정부와 기업인들이 지난 14~15일 일본 도쿄에서 ‘인도·태평양 에너지 안보 장관회의·비즈니스 포럼’을 열고 ‘역내 에너지 안보를 위한 공동선언’을 발표했다고 15일 밝혔다.

선언문에는 이들 국가가 에너지 공급원을 확대·다변화하고, 에너지 관련 투자를 확대하는 데 의견을 모았다는 내용이 담겼다. 이들은 특히 “우리는 인도-태평양 지역에서 신뢰할 수 있고 가격이 합리적이며 공급원이 다변화된 에너지 공급에 기여하는 미국과 기타 기존·신규 공급자의 태평양 LNG 수출을 환영한다”며 미국이 역내 에너지 공급망 강화에 기여할 것을 기대했다. 또 세계은행(WB), 아시아개발은행(ADB) 등 국제금융기관들이 원자력 발전, 천연가스 등에 에너지원 개발과 기술 지원에 금융 투자를 확대해달라고도 밝혔다.

산업부는 “최근 국제 에너지 시장 변동성과 지정학적 불확실성이 확대되고 있어 인도·태평양 지역 내 에너지 수요 증가와 공급망 안정성 확보가 주요 과제로 두드러지고 있다”며 “이틀간의 논의를 통해 에너지 안보 협력을 확대할 필요가 있다는 공감대를 형성했다”고 선언문 발표 배경을 설명했다.

한국과 미국 정부는 공동 선언에 앞서 투자 협약식을 열고 핵심광물 관련 공동 프로젝트 발굴 등 협력 방안을 모색한다는 내용의 업무협약(MOU)을 체결했다. 한화에어로스페이스는 이 자리에서 미국 LNG 수출기업 ‘벤처글로벌’으로부터 향후 20년간 연간 150만t LNG를 도입한다는 내용의 구매계약도 체결됐다.

김정관 산업통상부 장관은 “핵심광물의 안정적 확보가 첨단기술 산업과 산업·자원 안보에 필수적인 만큼 회복력 있는 공급망 구축을 위한 협력 의지를 확인했다”며 “최근 중동 상황으로 에너지 수급에 대한 불확실성이 높아져 글로벌 공급망의 불확실성을 줄이기 위해서도 양국의 천연가스 분야 협력도 지속하기를 희망한다”고 말했다.

김 장관은 전날 아카자와 료세이 일본 경제산업성 대신을 만나 양국 산업부처가 위기에 대응하기 위한 정례 소통 채널을 신설하고, ‘LNG스와프’를 포함해 에너지·공급망 위기에 공동 대응하기 위해 협력하기로 했다.