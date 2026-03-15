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본문 요약

이재명 대통령은 15일 정부의 문화예술계 직접 지원과 관련해 "기존 시스템으로는 밑 빠진 독에 물 붓기가 될 수도 있다"면서 "잘못하면 몇몇 사람만 배를 불려주는 결과가 되지 않을까 하는 우려도 있다"고 말했다.

이 대통령은 이날 경남 창원 창동예술촌 아트센터에서 지역 예술인들과 간담회를 열고 "문화예술 분야는 안으로 들어갈수록 분야가 더 쪼개지다 보니 정책을 만들어도 중간에서 멈추더라"며 이같이 말했다.

이 대통령은 정부의 문화예술계 지원과 관련해 "어떤 경우에는 부정부패의 수단으로 전락하기도 하더라"면서 "제가 지방행정을 하면서 살펴보니, 예를 들어 창작 분야에 대해 지원하면 회장들 몇이 중간에서 다 해 먹어 버리더라"고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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이 대통령 “문화예술계 지원, 몇몇이 중간에 해먹기도…밑 빠진 독 우려”

입력 2026.03.15 17:38

이재명 대통령과 김혜경 여사가 15일 경남 창원시 창동예술촌 아트센터에서 지역예술인들과 차담을 하고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령과 김혜경 여사가 15일 경남 창원시 창동예술촌 아트센터에서 지역예술인들과 차담을 하고 있다. 청와대사진기자단

이재명 대통령은 15일 정부의 문화예술계 직접 지원과 관련해 “기존 시스템으로는 (정부 지원이) 밑 빠진 독에 물 붓기가 될 수도 있다”면서 “잘못하면 몇몇 사람만 배를 불려주는 결과가 되지 않을까 하는 우려도 있다”고 말했다.

이 대통령은 이날 경남 창원 창동예술촌 아트센터에서 지역 예술인들과 간담회를 열고 “문화예술 분야는 안으로 들어갈수록 분야가 더 쪼개지다 보니 정책을 만들어도 (정부 지원의 효과가) 중간에서 멈추더라”며 이같이 말했다.

이 대통령은 정부의 문화예술계 지원과 관련해 “어떤 경우에는 부정부패의 수단으로 전락하기도 하더라”면서 “제가 지방행정을 하면서 살펴보니, 예를 들어 창작 분야에 대해 지원하면 (관련 단체의) 회장들 몇이 중간에서 다 해 먹어 버리더라”고 말했다.

이 대통령은 “대한민국이 문화 강국으로 발돋움하고 있지만, 문화예술계의 바닥과 밑바탕은 그렇게 튼튼하지 못하다”면서 “심하게 얘기하면 산소 부족으로 썩어가는 것 아니냐는 생각도 든다”고 했다.

앞서 이 대통령은 국무회의 등을 통해 정부의 추가경정예산안 편성 시 문화예술계와 종사자들에 대한 지원을 확대하겠다고 밝힌 바 있다.

이 대통령은 이날 간담회에 동석한 김혜경 여사에게 “문화 쪽에 좀 가까우시지 않으냐”며 발언을 권하기도 했다. 이에 김 여사는 “해외 순방에서 K컬처에 대해 질문을 받을 때마다 우리 대한민국이 왜 이렇게 부러움의 대상이 됐을지 고민했다”면서 “말초신경처럼, 모세혈관처럼 일하는 여러분이 있어 대한민국이 선망의 대상이 됐다는 걸 오늘 느낄 수 있었다”고 말했다. 김 여사는 “어려운 환경에서 고군분투하는 여러분을 응원한다”며 이 대통령을 가리켜 “이분께 많이 요구하시길 바란다”고 했다.

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