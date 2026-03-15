이 대통령 “중동 고립 국민 204명 무사 귀국…범정부 원팀 성과”

이재명 대통령은 15일 "최근 중동 정세로 인해 고립돼 있던 우리 국민 204명이 군 수송기를 통해 무사히 귀국했다"면서 "범정부 차원의 원팀 협력으로 이뤄낸 의미 있는 성과"라고 밝혔다.

이 대통령은 이날 엑스를 통해 이같이 밝히며 "어려운 여건 속에서도 작전 성공을 위해 밤낮없이 애써주신 모든 관계자 여러분께 감사드린다"고 했다.

이 대통령은 "외교부와 국방부, 합동참모본부와 공군, 그리고 주사우디아라비아·바레인·쿠웨이트·레바논 대사관 등 현지 공관은 물론 정부 합동 신속대응팀과 경찰청까지 힘을 모았다"면서 "여러분의 노고와 헌신에 무한한 경의를 표한다. 정말 고생 많으셨다"고 했다.