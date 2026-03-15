‘공론장의 이성’ 포기하지 않았던 철학자를 기억하며

위르겐 하버마스 추도사

3월14일 아침, 내가 사는 포르투갈에도 긴급 뉴스 하나가 전해졌다. 독일 철학자 위르겐 하버마스의 서거 소식이었다. 향년 96세였다. 고령이었기에 가끔 그의 건강이 걱정되기도 했다.



작년 여름, 평생 그의 곁에서 그림자처럼 학문적 삶을 함께했던 부인의 별세 소식을 듣고 나는 위로의 편지를 보냈다. 얼마 지나지 않아 답장이 왔다. 손으로 쓴 짧은 편지였다. 글 사이사이에서 말로 표현하기 어려운 깊은 쓸쓸함이 느껴졌다.



내가 그를 처음 만난 것은 1969년 초였다. 반세기를 훨씬 넘긴 인연이다. 그때 그는 서른아홉, 나는 스물넷이었다. 그는 젊은 교수였지만 이미 명성은 대단했다. 당시 유럽 지성계를 뒤흔들던 ‘비판 이론’의 중심에 서 있던 인물이 바로 그였다.



그의 지도 덕분에 나는 1972년 여름학기에 학위를 마칠 수 있었다. 그러나 그보다 한 학기 전 그는 프랑크푸르트대학을 떠났다. 물리학자이자 철학자인 카를프리드리히 폰 바이츠제커와 함께 뮌헨 근처 슈타른베르크에 새로 설립된 막스플랑크연구소로 자리를 옮긴 것이다.



대학을 떠난 배경에는 당시 학생운동 내부의 급진적 흐름과의 갈등이 있었다. 그는 이를 ‘좌익 파시즘’이라고 비판했다. 이후 그는 1982년에 다시 프랑크푸르트대학으로 돌아왔고 1996년 은퇴했다.



하버마스는 단순히 철학을 연구하는 학자가 아니라 그 자체로 ‘철학자’라는 이름을 대표하는 인물이었다. 그의 사유는 이미 세분화된 현대 학문 세계를 비판적으로 가로지르며 현대 사회의 핵심 문제들을 집요하게 파헤쳤다.



그가 제기한 개념 가운데 특히 중요한 것이 ‘생활세계의 식민화’였다. 돈과 권력이라는 체계적 매체가 의사소통적 이해에 기반한 생활세계로 침투하면서 인간의 상호이해가 왜곡된다는 통찰이었다. 인간의 사회적 삶은 의사소통 속에서 형성되어야 하지만 현대 사회에서는 점점 체계의 논리가 그 자리를 대신하고 있다는 것이다.



그러나 그는 강단에만 머무는 철학자가 아니었다. 그는 젊은 시절 나치와의 사상적 관계에 대해 반성하지 않았던 마르틴 하이데거를 공개적으로 비판했다. 이후 독일 사회에서 나치 범죄의 역사적 평가를 둘러싸고 벌어진 ‘역사학자 논쟁’에서도 그는 분명한 입장을 밝혔다.



또한 가치중립적 과학을 주장하던 실증주의에 맞서 이성의 해방적 관심을 강조하며 이른바 실증주의 논쟁을 촉발했다. 근대는 이미 끝난 시대가 아니라 ‘미완의 기획’이라는 그의 주장 역시 포스트모더니즘에 대한 가장 강력한 철학적 응답 가운데 하나였다.



그의 사유는 학문적 논쟁에만 머물지 않았다. 독일 통일 과정에서도 그는 새로운 헌법에 기반한 통일을 주장했다. 최근에는 러시아와 우크라이나 전쟁, 그리고 이스라엘과 팔레스타인 분쟁에 대해서도 자신의 견해를 밝혔다. 그의 발언은 언제나 논쟁을 불러일으켰지만 동시에 많은 사람들에게 사유의 기준을 제공했다.



1996년 4월 서울 방문을 앞두고 그는 강연 원고에 대해 가감 없는 비판을 해달라고 나에게 부탁했다. 고향을 밟지 못하는 제자를 대신해 내 부친을 만날 계획도 세웠지만 초청 측의 사정으로 무산되었다. 대신 서울의 한 신문사가 전달해달라며 맡긴 ‘백제 금동대향로’를 그는 독일에 도착하자마자 나에게 보내주었다. 나는 그것을 볼 때마다 그를 떠올린다.



2003년 가을, 나는 37년 만에 서울 땅을 밟을 수 있었다. 그러나 그 길은 사실상 고행의 길이 되었다. 9개월 동안 이어진 시련 속에서 그는 독일 정계와 외교계, 학계 인사들에게 나의 조속한 석방을 호소하며 가족을 따뜻하게 격려했다.



2년 전 여름 그는 한 편지에서, 그런 쓰라린 경험에도 불구하고 내가 여전히 ‘옛날의 송두율’로 남아 있다는 사실이 기쁘다고 적어 보냈다. 사람의 예감이란 참으로 묘하다. 올해 3월10일, 나의 독일어 저서 <Bruchlinien der Moderne - Grenzg nge zwischen Asien und Europa>(현대의 단층선 - 아시아와 유럽의 사잇길)가 출간되었다. 동서양의 경계인으로서 현대를 관찰하고 분석한 세 번째 단행본이다. 이 책에는 나의 철학적 여정에서 만난 하버마스와 그의 소통 이론에 대한 평가도 담겨 있다.



나는 서명이 들어간 증정본을 그의 독일 주소로 보내려고 했다. 독일과 포르투갈 사이의 소포는 보통 열흘에서 2주일이 걸린다. 출판사에서 이미 발송했다는 연락을 받았지만 혹시라도 그가 이 책을 받아볼 수 있을까 하는 생각이 들었다.



바로 그때 휴대전화가 울렸다.



“하버마스 서거.”



그 짧은 문자메시지가 화면에 떠 있었다. 이제 그는 제자의 책을 손에 쥘 수 없는 세계로 떠났다. 그러나 그가 남긴 사유는 여전히 우리 곁에 남아 있다.



대화와 설득의 공론장이 사라지고 그 자리에 증오와 선동이 들어서는 시대일수록 그의 철학은 절실하다. 공론장의 이성을 끝까지 믿었던 철학자. 그가 남긴 질문은 이제 우리에게 남겨졌다.